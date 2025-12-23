PIB dos EUA cresce 4,3% no 3º trimestre, maior ritmo em dois anos

A economia dos Estados Unidos cresceu no terceiro trimestre de 2025 no ritmo mais rápido em dois anos, sustentada pela resiliência dos gastos de consumidores e empresas.

De acordo com relatório divulgado nesta terça-feira, 23, pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), o Produto Interno Bruto (PIB) ajustado pela inflação avançou a uma taxa anualizada de 4,3%.

No trimestre anterior, a alta havia sido de 3,8%, também impulsionada pelo consumo das famílias.

O BEA deveria ter publicado uma estimativa preliminar do PIB em 30 de outubro, mas o relatório foi cancelado por causa da paralisação do governo federal americano. Normalmente, o órgão divulga três estimativas trimestrais, mas, neste caso, publicará apenas duas.

Consumo e investimento empresarial em destaque

O consumo das famílias, principal motor da economia americana, avançou a uma taxa anualizada de 3,5%, refletindo gastos sólidos com serviços, como saúde e viagens internacionais. Por outro lado, houve queda nas despesas com veículos.

O investimento empresarial cresceu 2,8%, puxado por mais um trimestre forte de gastos com equipamentos de informática. Os investimentos em data centers, que concentram a infraestrutura de inteligência artificial, atingiram um novo recorde.

Economia dos EUA mantém força no meio do ano

Segundo análise da Bloomberg, os dados atrasados indicam que a economia manteve o ritmo ao longo do meio do ano, com consumidores seguindo como principal motor de crescimento. O cenário também foi favorecido pelo recuo das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O impacto da paralisação do governo é esperado para o quarto trimestre, mas economistas projetam uma recuperação moderada em 2026, com a liberação de restituições de impostos e a expectativa de uma decisão da Suprema Corte que pode derrubar mais tarifas.

As projeções mais recentes do Federal Reserve reforçam essa avaliação. O presidente do banco central, Jerome Powell, citou a política fiscal favorável, os investimentos em data centers de inteligência artificial e a continuidade do consumo das famílias como fatores para uma aceleração do crescimento no próximo ano.

Os dirigentes do Fed projetam apenas um corte de juros em 2026, após três reduções consecutivas neste ano.