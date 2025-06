Dólar fecha em queda de mais de 1% após conversa entre Trump e Xi Jinping

O dólar fechou queda de 1,08% nesta quinta-feira, 5, cotado a R$ 5,584, após oscilar entre R$ 5,578 e R$ 5,637.

A conversa entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, esteve no radar dos investidores durante o dia e impulsionou o real. “Moedas de países emergentes e ligados a commodities são especialmente beneficiadas, pela forte exposição à economia chinesa”, explica Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad.

Trump disse em sua rede Truth Social que a conversa “resultou em uma conclusão muito positiva para ambos os países”, acrescentando que as equipes comerciais dos EUA e da China realizarão uma nova reunião em breve.

No exterior, o mercado também repercutiu o corte de juros na zona do euro. O Banco Central Europeu (BCE) reduziu a taxa para 2% ao ano, diante da inflação controlada.

No Brasil, o que marca ainda é a expectativa por ações concretas para equilibrar as contas públicas. O governo federal enfrenta pressão para derrubar o aumento do IOF e anunciar medidas que substituam a perda de arrecadação, mas o pacote fiscal só deve ser apresentado ao público na próxima semana.

O movimento de risk-on, segundo Zogbi, será colocado à prova com a divulgação do payroll, na sexta. “A saúde da atividade econômica americana é observada na lupa por investidores que ensaiam uma rotação mais contundente para a tese de IA e outras ações de crescimento”, explica a especialista da Nomad.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.