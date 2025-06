Dólar fecha em queda de 0,70% com medidas fiscais no radar

O dólar fechou em queda de 0,60% nesta terça-feira, 3, cotado a R$ 5,635, depois de oscilar entre R$ 5,635 e R$ 5,708.

Na abertura do mercado, a moeda americana apresentou leve alta, mas passou a cair após falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o IOF. No cenário doméstico, as atenções continuam para os impasses em relação ao imposto.

Em coletiva em Brasília durante a manhã, Lula afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não teve problema em rediscutir o decreto que elevou alíquotas do IOF. À tarde, Haddad disse que o novo pacote fiscal será anunciado somente após as medidas serem apresentadas detalhadamente aos líderes do Congresso Nacional.

"A perspectiva de um acordo político entre Executivo e Congresso contribuiu para reduzir a pressão no câmbio, favorecendo a valorização do real — uma das poucas divisas que se apreciaram em relação ao dólar na sessão de hoje", explica Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

Já o cenário internacional permanece desafiador. As atenções se voltaram para a desaceleração da economia chinesa após a divulgação do PMI industrial em território de contração e devido à continuidade das incertezas comerciais com os Estados Unidos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.