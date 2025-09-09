Dólar fecha em alta à espera de indicadores de inflação nos EUA e no Brasil

O dólar à vista fechou, na sessão dessa terça-feira, 9, em alta de 0,35%, a R$ 5,436, depois de oscilar entre R$ 5,415 e R$ 5,439.

Sem muitos drivers no mercado, o pregão foi marcado por liquidez reduzida, com o dólar operando em faixas estreitas e sob viés de alta em razão da pressão dos Treasuries no exterior, explicou Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad.

"O mercado atuou em modo de espera, refletindo a cautela com a semana que trará indicadores importantes, entre eles o IPCA no Brasil e os índices de inflação nos Estados Unidos, que podem redefinir expectativas de política monetária e dar nova direção aos ativos", diz.

Nesta semana, o foco dos investidores está nos indicadores de inflação dos Estados Unidos, depois que o payroll divulgado na sexta-feira, 5, ficou abaixo das projeções. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) será conhecido na quarta-feira, 10, assim como o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPCA) no Brasil. No dia seguinte, sai o Índice de Preços ao Consumidor (CPI).

Tanto o CPI quanto o PPI, a depender, podem fortalecer as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central americano).

A combinação entre menor ritmo na criação de empregos e inflação controlada abre espaço para que o banco central americano reduza os juros já em setembro. Se os cortes ampliarem a diferença em relação às taxas praticadas no Brasil, o país pode atrair mais fluxo estrangeiro, o que tende a favorecer a valorização do real.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.