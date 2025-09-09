Ibovespa abre em alta com o mercado de olho nos desdobramentos na Argentina

Nesta terça, 9, o Ibovespa abriu em alta de 0,21%, aos 142.085 pontos, por volta das 10h30. A semana começou com o índice fechando em queda de 0,59%, aos 141.791 pontos.

O mercado se assustou com o forte movimento na Argentina, após a dura derrota do presidente Javier Milei na província de Buenos Aires, a maior e mais importante do país, que conta com quase 40% dos eleitores.

O dia seguinte no mercado argentino depois da derrota eleitoral de Milei foi de forte movimentação. O dólar fechou em alta, com avanço de mais de 4% frente ao peso. O índice Merval teve forte queda de 13,25%.

Os títulos soberanos também recuaram. Com isso, o Morgan Stanley retirou a recomendação de compra de ativos argentinos. Há grande expectativa de qual será a reação do mercado argentino nesta terça-feira.

A política econômica de Milei havia se tornado referência, inclusive para alguns analistas e operadores no Brasil, mas agora a previsão é de que até 26 de outubro, quando acontecem as eleições parlamentares de metade da Câmara e um terço do Senado, a instabilidade deva marcar os dias na Argentina. O presidente argentino, no entanto, reforçou que continuará com a sua estratégia econômica no país.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,21%, aos 142.085 pontos

+0,21%, aos 142.085 pontos Dólar: +0,28%, a R$ 5,431

No radar hoje

No Brasil, a retomada nesta terça-feira do julgamento na primeira turma do STF, do núcleo central da tentativa de golpe de Estado, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, terá a leitura do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

A posição de Alexandre de Moraes sobre o caso é crucial para definir o futuro do julgamento, previsto para terminar até sexta-feira, 12. É que a partir dele os outros quatro ministros da primeira turma estabelecem divergências e convergências para conduzirem seus respectivos votos.

Além disso, o voto de Moraes pode desencadear novas ações comerciais dos Estados Unidos contra o Brasil. Mais retaliações e sanções do governo Trump estão previstas para o país com a provável condenação de Bolsonaro.

A crise política na França também se ampliou. Após a perda do voto de confiança do Parlamento e consequente queda do primeiro-ministro, François Bayrou, o presidente francês, Emmanuel Macron, terá que indicar o quinto premiê em menos de dois anos.

O governo da França tenta aprovar no Parlamento um plano de controle da dívida pública, sem sucesso. Em termos absolutos, o endividamento da França é o maior da União Europeia e preocupa o mercado.

Indicadores econômicos

Nesta terça-feira, o CME/FedWatch, a mais importante ferramenta que monitora as expectativas do mercado com relação aos juros nos Estados Unidos, aponta que 92% dos analistas esperam a queda das taxas para o intervalo entre 4% e 4,25%. E 8% vão mais além e creem em corte para a faixa entre 3,75% e 4%.

Atualmente, os juros americanos estão no intervalo entre 4,25% e 4,50%. O Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) se reúne nos dias 16 e 17 de setembro para decidir o futuro dos juros nos Estados Unidos, com grande expectativa do mercado pela queda depois de a autoridade monetária manter a taxa no atual patamar por quase um ano.

Mercados internacionais

Na Ásia, os mercados tiveram desempenho mistos. O índice japonês Nikkei 225 recuou 0,41%, e o Topix caiu 0,51%. Na Coreia do Sul, o Kospi avançou 1,26% e o Kosdaq subiu 0,76%.

O Hang Seng, de Hong Kong, avançou 1,07%. O CSI 300, que reúne as principais ações de Xangai e Shenzhen da China, teve baixa de 0,70%.

Na Índia, o Nifty 50 subiu 0,39% e o Sensex também teve alta de 0,39%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,52%.

Na Europa, as bolsas também abriram em campo misto. Por volta das 10h30 (de Brasília), o europeu Stoxx 600 caía 0,07%, enquanto o alemão DAX recuava 0,66%, o britânico FTSE 100 subia 0,08%, e o francês CAC 40 avançava 0,16%.

Nos Estados Unidos, os principais índices operam em alta. O Dow Jones sobe 0,07%, enquanto o S&P 500 avança 0,13% e o Nasdaq 100 valoriza 0,21%.