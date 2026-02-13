Dólar fecha a R$ 5,22 e sobe 0,2% na semana

O dólar fechou em alta de 0,57%, cotado a R$ 5,229 nesta sexta-feira, 13, em dia de baixa liquidez devido ao pré-Carnaval. Com o mercado doméstico fechado na segunda, terça e parte da quarta-feira, investidores buscaram proteção na moeda americana. Na semana, o dólar acumulou leve alta de 0,18%.

No Brasil, a divisa avançou na contramão do exterior. Lá fora, o dólar perdeu força após a divulgação do CPI ligeiramente abaixo do esperado, o que reacendeu a expectativa de que o Federal Reserve possa cortar os juros antes de junho. O índice de preços ao consumidor americano veio com alta de 0,2% no mês, abaixo do consenso de 0,3%. Na comparação anual, a inflação desacelerou para 2,4%, também abaixo da expectativa de 2,5%.

O mercado aguardava o dado de janeiro, sobretudo após o payroll reduzir as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) no curto prazo.

Segundo Cristiane Quartaroli, economista-chefe do Ouribank, as quedas acentuadas dos preços do minério de ferro e petróleo também refletiu nos exportadores dessas commodities, como o Brasil, nesta sexta.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.