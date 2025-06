Dólar fecha a menos de R$ 5,50, renovando a mínima do ano

A moeda ampliou a queda em meio a notícias de que o Irã estaria disposto a retomar as negociações com os Estados Unidos para chegar a um acordo nuclear desde que o país não participasse de ataques israelenses. Segundo a Reuters, o Teerã teria pedido ajuda de países aliados para pressionar o presidente americano, Donald Trump, a buscar um cessar-fogo no Oriente Médio.

A escalada das tensões na região impulsionou o dólar no exterior, com o movimento de aversão ao risco por parte dos investidores. O conflito também levou a uma escalada no preço do petróleo, o que pode favorecer moedas ligadas a commodities. Isso teria justificado a alta menos expressiva da divisa americana frente ao real.

No cenário doméstico, o boletim Focus mostrou que o mercado diminuiu sua estimativa média para o dólar de R$ 5,80 para R$ 5,77. Já a economia no Brasil iniciou o segundo trimestre com crescimento acima do esperado em abril, ainda de acordo com dados do Banco Central. O IBC-Br, considerado um sinalizador do PIB, teve expansão de 0,2% em abril, ante projeção de ganho de 0,1%.

Os investidores também escolhem suas posições antes das decisões de vários bancos centrais ao longo da semana. Para a Selic, as apostas de estão divididas entre a manutenção dos juros em 14,75% ano e uma alta de 0,25 ponto percentual. “Internamente, a valorização do real ganha força também com a atratividade da taxa Selic elevada, que sustenta o fluxo estrangeiro para Bolsa e renda fixa”, afirma Shahini.