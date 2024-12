Dólar abre em queda após atingir recorde de fechamento na véspera

Após fechar em um novo recorde na tarde de ontem, o dólar abriu em queda nesta terça-feira. Por volta das 9h36, a moeda americana operava em baixa de 0,21%, sendo cotada a R$ 6,056.

Agora pela manhã, os investidores acompanharam a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024, na comparação com os três meses imediatamente anteriores. O PIB brasileiro totalizou R$ 3 trilhões no terceiro trimestre deste ano.

O resultado ficou levemente acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,8%. Apesar de ser uma desaceleração em relação ao crescimento de 1,4% no semestre anterior, o dado é considerado como 'forte' por economistas. O avanço do setor de serviços, da indústria, o crescimento do consumo das famílias e do investimento explicam o PIB positivo do Brasil.

Pacote Fiscal

No radar dos investidores está o andamento do pacote fiscal. O governo decidiu enviar ao Congresso a proposta de emenda à Constituição (PEC) com as novas regras para o abono salarial e outras ações do pacote de contenção de gastos. A decisão foi tomada em reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e lideranças do governo no começo da noite de ontem.

A PEC Fiscal, que visa promover o controle fiscal, também trará mudanças em diversos setores. Entre as alterações previstas estão ajustes no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), a prorrogação da Desvinculação das Receitas da União (DRU), além de ajustes em subsídios e subvenções. A medida ainda propõe modificações no Fundo Constitucional do DF.