PIB do Brasil desacelera, mas cresce 0,9% no 3º trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, divulgados nesta terça-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O PIB brasileiro totalizou R$ 3 trilhões no período.

O resultado ficou levemente acima das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,8%. Apesar de ser uma desaceleração na comparação com a alta de 1,4% do semestre anterior, o dado é considerado como 'forte' por economistas. Avanço do setor de serviços, da indústria, o crescimento do consumo das famílias explicam o PIB positivo do Brasil.

Na comparação com o mesmo trimestre de 2023, o PIB cresceu 4% e foi acompanhado, mais uma vez, pelos Serviços, com alta de 4,1%, e pela Indústria, que avançou 3,6%, enquanto a Agropecuária mostrou recuo de 0,8%. No ano, a economia do país acumula alta de 3,3%.

Principais destaques do PIB do terceiro trimestre

Serviços: 0,9%

Indústria: 0,6%

Agropecuária: -0,9%

Consumo das famílias: 1,5%

Consumo do governo: 0,8%

Investimentos: 2,1%

Exportações: -0,6%

Importação: 1%

Qual foi o resultado do PIB hoje?

O PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre de 2024

O que é o PIB e como ele é calculado?

O PIB (sigla para Produto Interno Bruto) consiste na soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em um território ao longo de um período de tempo. Para o cálculo do PIB, considera-se o resultado na moeda local do país.