Ibovespa opera em alta de 1% de olho em exterior e pacote de fiscal

O Ibovespa opera, na sessão desta quinta-feira, 5, em alta de mais de 1%, em partes ao otimismo com o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e, em partes, com a aprovação do regime de urgência para duas propostas do pacote fiscal pela Câmara.

Ibovespa hoje

IBOV: +1,27% aos 127.677 pontos

Powell diz que economia dos EUA está mais forte

Ontem, a autoridade disse que a economia dos Estados Unidos está forte o suficiente para que o Fed aja de forma mais cautelosa na próxima reunião de política monetária.

Powell reconheceu que o mercado de trabalho está melhor, citando que o crescimento está definitivamente mais forte do que pensavam, com a inflação "um pouco mais alta". "Então a boa notícia é que podemos nos dar ao luxo de ser um pouco mais cautelosos enquanto tentamos encontrar a neutralidade."

O discurso de Powell trouxe ânimo aos mercados. Nesta quarta-feira, 4, os principais índices americanos fecharam em novo recorde - apesar de registrarem ligeira queda pela manhã.

Os investidores também acompanharam durante a semana divulgação do relatório Jolts, que mostrou um avanço de 372 mil nas vagas de empregos para 7,7 milhões em outubro, ante 7,3 milhões (revisados) em setembro, e do relatório ADP, que mostrou a abertura de 146 mil postos de trabalho no setor privado no mês passado, ante 184 mil em outubro (dado revistado de 233 mil).

Hoje, o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgou os pedidos iniciais de seguro-desemprego referentes à semana encerrada em 30 de novembro. O número soma 224 mil pedidos, ante consenso de 215 mil. Na última divulgação, foram registrados 213 mil pedidos.

Entretanto, o dado mais importante sairá amanhã, com a divulgação do payroll, relatório de empregos privados não-agrícolas.

Pacote de gastos

O mercado também reage à aprovação, pela Câmara, na noite de quarta-feira, 4, do regime de urgência para duas propostas que fazem parte do ajuste fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda.

Entre as propostas aprovadas, está o Projeto de Lei Complementar 210/24, que autoriza o governo a limitar a utilização de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas, para aperfeiçoar o arcabouço fiscal; e o PL 4614/24, que limita o crescimento real do salário mínimo ao máximo permitido pelo arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano.

A aprovação da urgência acelera a tramitação das medidas do pacote fiscal no Congresso ao dispensá-las de passar por comissões temáticas. Com a urgência, as propostas podem ser votadas diretamente no plenário da Câmara antes de irem ao Senado.

Eletrobras é a maior alta

A Eletrobras (ELET3) figura como a maior alta do dia após informar que realizou uma reunião importante entre representantes da companhia e membros da Advocacia-Geral da União (AGU), da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério de Minas e Energia.

O encontro ocorreu no âmbito da Câmara de Mediação e Conciliação da Administração Federal (CCAF), criada com o objetivo de tentar uma solução consensual e amigável entre as partes, conforme a decisão do Ministro Nunes Marques, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

Dessa maneira, a Eletrobras afirmou que não está discutindo mais com o governo federal uma antecipação de recursos devidos pela empresa para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Na manhã de hoje, as ações da companhia apresentavam forte valorização. Os papéis preferenciais (ELET6) registravam alta de 4,19%, enquanto as ações ordinárias (ELET3) avançavam 4,46%

Dólar hoje

O dólar opera em queda de 0,99% cotado a R$ 5,999. Na última sessão, a moeda fechou em queda de 0,13% aos R$ 6,047.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.