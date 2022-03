Desenvolvedor deixa Facebook e aposta R$200 mi nesta criptomoeda

A empresa de Mark Zuckerberg teve um início de ano complicado. Diferente do que foi visto em 2020/2021, a gigante de tecnologia Facebook sofreu um baque na cotação das suas ações após anunciar que perdeu usuários pela primeira vez em sua história. Mas o número de clientes não foi a única coisa que a empresa de Zuckerberg perdeu recentemente.

Um grupo de veteranos responsáveis pela criação da criptomoeda do Facebook, a Diem, também deixou a empresa para investir R$ 204 milhões em uma nova criptoaposta promissora, que já formou milionários em 2021 e tem de tudo para fazer o mesmo em 2022.

O investimento foi feito em parceria com ninguém menos do que Mark Andreessen, investidor número 10 no ranking da Forbes de Tech Top Investors, que possui um amplo portfólio de acertos quando o assunto é tecnologia.

Ele investiu em empresas como Skype, Twitter, Airbnb, GitHub, Coinbase, Buzzfeed antes delas serem notórias conhecidas. Basicamente, tudo o que ele toca vira ouro. E agora ele está apostando forte nessa nova tecnologia - e não é o único.

Além dos ex-funcionários do Facebook, membros do Google e Uber também deixaram suas empresas para investir nesta aposta.

E não é para menos: ela foi a grande responsável por entregar valorizações suficientes para transformar um investimento de apenas 4 mil reais em mais de 1 milhão em apenas 10 meses.

Ou ainda, entregar uma valorização surreal de 42.400% em apenas 24 horas, multiplicando por 424 vezes o patrimônio de quem investiu nela e deixando os seus investidores ricos, literalmente, da noite para o dia.

Enquanto algumas pessoas afirmavam que o 'Bitcoin iria a zero depois das suas quedas', como foi o caso de Nicholas Nassim Taleb, e outras que ele chegaria a 100 mil dólares em 2022, os investidores desta nova aposta digital ainda desconhecida conseguiram transformar pouco dinheiro em uma pequena fortuna em pouquíssimo tempo.

E ao que parece, podem conseguir repetir o feito mais cedo do que imaginam.

Eles investiram R$ 200 milhões nesta aposta, mas o melhor ainda pode estar por vir

O analista de criptomoedas Vinicius Bazan está de olho nesta aposta aqui no Brasil e está bem otimista com o futuro dela.

Ele está com as malas prontas para ir para Dubai encontrar os desenvolvedores desta e de outras apostas do mundo cripto em um encontro presencial.

Embora Bazan esteja indo para o Dubai hoje, será no dia 28 de março que ele vai realizar uma transmissão online e gratuita para revelar o nome da criptomoeda que, segundo os seus estudos, é a mais promissora do criptomercado.

Mais do que isso: o analista vai dar um lote desta criptomoeda para todos os leitores que decidirem aceitar a sua proposta no dia 28.

'Nós recomendamos a compra de Bitcoin em 2016 e de AXS em janeiro de 2021 - ambas entregaram mais de 20.000% de valorização. Mas afirmo que essa nova aposta é a chance mais clara para investir pouco dinheiro e conquistar uma pequena fortuna. Quero te dar um lote dela para que você não perca mais uma chance de multiplicação deste calibre’ - Vinicius Bazan

Segundo os seus cálculos, estas apostas têm de tudo para saltar até 5.000% no curto a médio prazo e depois buscar retornos ainda maiores. Mas por serem pequenas e desconhecidas, carregam maior volatilidade. É justamente por isso que ele quer dar um lote da moeda.

Dessa forma todos podem conhecer a maior aposta do analista sem correr riscos desnecessários.

Além disso, o analista julga estarmos diante de um momento muito bom para investir nelas. Para ele, não existe hora mais oportuna para aceitar o seu presente do que agora.

QUERO TER A CHANCE DE RECEBER UM LOTE DA PRÓXIMA MICROCOIN QUE PODE FORMAR NOVOS MILIONÁRIOS

Você ficaria milionário com R$ 2 mil em um ciclo similar ao que estamos vivendo hoje

Todo investimento, seja ele da Bolsa ou no criptomercado, passa por ciclos de alta e de baixa. Isso é extremamente comum e normal.

Quando estamos diante de um cenário de incerteza ou de pânico, como aconteceu em 2020, com a pandemia do coronavirus, geralmente os investidores se assustam e vendem as suas posições.

O fluxo de venda faz com que preços comecem a cair, o que por sua vez gera ainda mais desespero, fazendo com que mais pessoas vendam e os preços caiam ainda mais.

Mas nenhuma crise dura para sempre e historicamente o que se vê depois do desespero é uma retomada vigorosa nos preços de determinados ativos, puxadas, geralmente, pelos investidores institucionais (os maiores do mundo).

Esse movimento acontece quando as maiores fortunas do mundo veem que os preços de tela estão demasiadamente descontados e começam a comprar grandes quantidades de ativos.

Com isso, o ciclo de alta se inicia de novo e se queda puxa queda, o que se vê quando algo sobe 50% em um dia são mais pessoas querendo entrar para não ficar de fora do movimento. Em resumo, altas vigorosas, provocam altas ainda maiores.

É nesse período de inversão de fluxo de queda para fluxo de alta que vemos verdadeiras fortunas sendo feitas. Veja o gráfico abaixo, por exemplo:

Nele estão representadas algumas das maiores quedas históricas da principal criptomoeda do mundo, o Bitcoin.

Repare que são quedas que ultrapassam os 40%, mas logo depois, quando o pânico passa e os investidores percebem que a crise não afetou nenhum fundamento do Bitcoin, o que se vê são expressivas altas de 138%, 106%, 211%, 164%,117% e 238%.

Na média, o Bitcoin se recupera 153% logo depois das suas quedas, buscando retornos ainda maiores no longo prazo. Mas o pulo do gato não é esse. Claro que dobrar o seu dinheiro na média é excelente, mas a sua vida não mudaria se você tivesse investido R$ 4.000 em Bitcoin e eles virassem R$ 8.000.

Quem realmente fica rico nos momentos de retomada do criptomercado são os investidores que colocam pouco dinheiro nas microcoins certas. Isto é, as moedas pequenas e embrionárias que quando puxadas para cima após a alta do Bitcoin fazem qualquer quantia se tornar uma pequena fortuna.

Veja abaixo o que aconteceu no Rali do Bitcoin que durou de 01/06/2016 a 11/12/2017:

Neste período o Bitcoin valorizou 3.137,17%, uma multiplicação de 32,3 vezes, o que é excelente. Mas não passa de areia no deserto se comparado ao que aconteceu com as microcoins acima.

A média das 20 criptomoedas que mais se valorizaram na época foi de nada mais nada menos que 55.199,31%, uma multiplicação de 552,9 vezes.

Sabe o que aconteceria se você tivesse investido R$ 4.000 aqui? Esse valor se tornaria R$ 2.212.000. Isso considerando apenas a média das valorizações. Os mesmos R$ 4.000 investidos apenas na líder do ranking teriam virado R$ 25 milhões.

No período, o BTC valorizou 696,46%, uma multiplicação de 7,9x. Já a média das 20 melhores 10.828,56%, uma multiplicação de 109x. Não tem comparação.

Quem sabe em quais micromoedas investir quando o Bitcoin retomar a sua alta tem grandes chances de fazer fortuna no curto prazo, quem sabe até em apenas alguns meses.

Tá, mas como saber quais são as criptomoedas certas que os maiores investidores do mundo estão investindo?

QUERO TER A CHANCE DE RECEBER UM LOTE DA PRÓXIMA MICROCOIN QUE PODE FORMAR NOVOS MILIONÁRIOS

A nova criptoaposta dos maiores investidores de cripto do globo

Bom, para saber qual será o próximo passo dos maiores investidores desse mercado, basta conversar com eles. É por isso que Bazan está indo para Dubai.

Ele tem um encontro marcado com um grupo formado pelos maiores investidores do mercado de criptomoedas. Lá ele vai descobrir quais são as criptomoedas pequenas e fora do radar que eles estão comprando agora.

Uma vez por ano, esses investidores se reúnem para discutirem as moedas e projetos inovadores e ainda desconhecidos, mas que têm grande potencial de valorização.

Por exemplo, em 2018, Charles Hoskinson, criador da Cardano, entrou no grupo para apresentar a ideia da sua criptomoeda aos membros da sociedade. Na época a criptomoeda custava apenas 10 centavos de dólar.

Mas depois do encontro a criptomoeda decolou 3.000% e foi parar no top 10 das maiores criptomoedas do mundo.

E esse não foi o único exemplo de uma criptomoeda que decolou após essa reunião. Existem diversos casos que seguiram essa regra.

Em 2020 foi a vez de outro figurão do criptomercado entrar para a sociedade e apresentar o seu projeto.

Estou falando Changpeng Zhao - CEO e criador da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. Talvez você não saiba, mas a corretora possui a sua criptomoeda própria: a BNB.

Assim como Cardano, antes do encontro com a sociedade de investidores, a BNB andava de lado sem apresentar valorizações e movimentações expressivas.

Mas logo depois a criptomoeda valorizou 3.747,05% e hoje é o quarto maior criptoativo existente do mundo.

O mesmo aconteceu com a criação de Nick Spanos, a criptomoeda Zap. Depois do evento ela decolou 15.000%, fazendo com que aqueles que tiveram as informações do encontro desses criptoinvestidores transformassem cada 5.000 reais investidos em mais de R$ 700.000.

A próxima microcoin que pode se valorizar exponencialmente e deixar a valorização do Bitcoin no chinelo será revelada por Bazan no dia 28 de março, gratuitamente. Mais do que isso, o analista quer dar um lote dela para todos os interessados em acompanhar o seu trabalho.

Bazan acredita que agora é o melhor momento de entrada possível para fazer fortuna com criptomoedas. Afinal, enquanto a maioria está indecisa, os investidores institucionais estão comprando bilhões de Bitcoin e mais alguns milhões de moedas específicas dentro do criptomercado.

QUERO TER A CHANCE DE RECEBER UM LOTE DA PRÓXIMA MICROCOIN QUE PODE FORMAR NOVOS MILIONÁRIOS

US$ 1,25 bilhão em poucas horas - o movimento já começou

Se são os investidores institucionais que definem os rumos do mercado, ao que parece estamos diante de um ponto de entrada único, próximos de uma vigorosa valorização.

Só uma baleia de Bitcoin já comprou R$ 140 milhões de reais em 24 horas, outra mais de 1 bilhão na recente queda. Veja abaixo:

Mas porque essas baleias estão comprando bilhões de Bitcoin justo agora com todo esse cenário político conturbado? Bom, vamos analisar. A recente queda foi provocada por três motivos principais:

O receio de uma escalada entre a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia;

O aumento da taxa de juros nos EUA; e

O risco regulatório dos EUA contra criptomoedas.

E não é para menos, o mundo entrou em pânico com a possibilidade de que o conflito entre Rússia e Ucrânia se espalhasse pelo mundo a ponto de se tornar uma terceira Guerra Mundial.

O ouro disparou, o petróleo também subiu, assim como boa parte das commodities. Já o Bitcoin junto com as criptomoedas que vinham fortes em 2021, começaram a oscilar.

Mas o que tinha de tudo para tempos complicados para as criptomoedas acabou se tornando um cenário favorável.

Afinal, o ataque russo à Ucrânia fez com que os países ocidentais impusessem uma série de sanções comerciais, incluindo a retirada da Rússia do sistema bancário Swift.

Os eventos forçaram com que governo e população Russa fossem obrigados a utilizarem o Bitcoin, uma moeda descentralizada e sem controle de um país. Afinal, com as sanções comerciais impostas à Rússia, o rublo, moeda oficial do país, chegou a cair mais de 20%.

Para que você tenha ideia desde que o rublo russo foi banido do sistema Swift, usado por instituições financeiras para transferir dinheiro para outros países, o número de bitcoins ativos subiu para 565 mil, o maior desde maio de 2020.

Governo e população foram obrigados a aderir a nova moeda digital e o mesmo aconteceu na Ucrânia que, depois de El Salvador, se tornou o primeiro país do mundo a legalizar o Bitcoin.

Tudo isso fez com que o Bitcoin quebrasse mais um recorde. Segundo dados divulgados pelo site IntoTheBlock na segunda-feira (14), os endereços digitais com valores em BTC guardados estão se aproximando de 40 milhões. Só em 2022, mesmo em um período de baixa do ativo digital, 880 mil novas carteiras virtuais relacionadas foram criadas.

Como se não bastasse, a guerra fez com que os EUA não conseguissem aumentar tanto a sua taxa de juros conforme o mercado esperava.

Além disso, existia um receio de que no início deste ano o presidente americano, Joe Biden, apresentasse medidas restritivas e fiscalizadoras para as criptomoedas. Mas o que se viu foi justamente o contrário.

Biden soltou um comunicado incentivando o desenvolvimento de projetos inovadores e afirmou que os EUA irão criar a sua própria moeda digital. O Bitcoin disparou depois dessa notícia.

Ao que parece, todos os astros se alinharam para as criptomoedas decolarem e as baleias estão aproveitando para comprar na baixa sabendo que o fluxo pode se revertera qualquer momento enquanto a maioria ainda não percebeu tudo isso.

‘É apenas uma questão de tempo até o Bitcoin decolar e levar junto deles outras micromoedas menores. Eu acredito que, a não ser que um meteoro caia na terra, o Bitcoin chega aos US$ 100.000 e leve com ele microcoins desconhecidas para patamares nunca antes vistos. Quem ficar de fora perderá mais uma oportunidade de ficar rico de verdade’ - Vinicius Bazan

Mas elas não estão comprando apenas Bitcoin. Como dito, as maiores valorizações dos ciclos de alta não são as do bitcoin, mas sim as das moedas menores e ainda desconhecidas - como a microcoin que Bazan quer dar um lote no dia 28 de março.

QUERO TER A CHANCE DE RECEBER UM LOTE DA PRÓXIMA MICROCOIN QUE PODE FORMAR NOVOS MILIONÁRIOS

R$ 50 milhões investidos nessas altcoins fora do radar

Os investidores institucionais estão aos poucos migrando o seu capital para essas apostas menores. As suas posições já estão montadas em Bitcoin, para eles é apenas uma questão de tempo até que a moeda dispare.

Agora, eles começaram a comprar outras moedas menores que podem oferecer um potencial de multiplicação muito maior do que o do BTC. Veja abaixo:

E Bazan vai descobrir quais são elas no dia 28, diretamente de Dubai, em um encontro presencial com os maiores investidores do universo das criptomoedas que será transmitido gratuitamente de maneira remota e online.

Mais do que isso, ele querdar um lote daquela que para ele é a maior aposta do mundo cripto para quem quer ter a chance de enriquecer a partir de um investimento relativamente baixo.

QUERO TER A CHANCE DE RECEBER UM LOTE DA PRÓXIMA MICROCOIN QUE PODE FORMAR NOVOS MILIONÁRIOS

O verdadeiro motivo pelo qual Bazan quer dar um lote desta criptomoeda para você

Embora em um primeiro momento pareça estranho dar um lote de uma das suas principais apostas, esta não é a primeira vez que o analista faz algo do tipo.

O departamento o qual Vinicius Bazan chefia hoje já presentearam os seus leitores com as suas grandes apostas em outras oportunidades.

A primeira delas foi em 2019, quando a equipe decidiu dar o utility token Chainlink para os seus assinantes. Desde então, o criptoativo já acumula 5.520% de valorização. Ou seja, quem investiu o valor inicial dado pelo departamento de Vinicius e manteve o dinheiro investido já obteve multiplicações de 53 vezes em cerca de 2 anos.

Isto é, os leiotres do departamento de criptomoedas chefeado por Bazan não precisaran investir um único centavo, nem perdeu tempo descobrindo como comprar as moedas.

Eles simplesmente teve a chance de transformar R$ 100 em R$ 5.320 apenas aceitando o presente. Ou pôde ganhar até mais, caso tenha seguido a recomendação, que era ter uma quantidade maior do que o presente dado daquela aposta.

O mais legal é que essa iniciativa pioneira não terminou aí. Eles repetiram a dose em 2020 com uma nova moeda, LEND. Quem aproveitou essa segunda oportunidade pôde lucrar +1.508% em apenas 9 meses.

Uma multiplicação de 16 vezes, capaz de transformar R$ 100 em R$ 1.608. Quem colocou R$ 5.000 na oportunidade teve a chance de juntar R$ 80.422.

Nada mal - mas nada perto do que aconteceu com quem aceitou o último e mais recente presente do departamento que Bazan chefia: AXS. Foi o maior acerto que eles tiveram desde que começaram a indicar criptomoedas . Até o topo, AXS valorizou +29.423%.

Percentual suficiente para multiplicar 295 vezes o dinheiro investido, transformando

R$ 500 em R$ 147.616.

R$ 2.500 em R$ 738.083.

R$ 5.000 em R$ 1.476.167.

Quase o prêmio atual do BBB, sem ficar recluso por mais de 3 meses.

O analista faz isso de tempos em tempos pois para ele é extremamente vantajoso ser reconhecido como o analista que recomendou a compra daquela que pode ser a nova bola da vez no mercado de criptomoedas antes que ela se torne, de fato, grande e reconhecida.

É uma relação ganha-ganha, em que Bazan ganha notoriedade dentro da comunidade de cripto investidores, ao passo que seus leitores se expõem à nova aposta do analista com os riscos praticamente zerados. Aconteceu com Chain linkl, depois com LAND e a última com AXS, que fez muitos leitores de Bazan ficarem milionários.

Mas nada se compara com o potencial de valorização que Bazan enxerga para a sua nova aposta.

A confiança é tamanha que além de dar um lote para os interessados em acompanhar o seu trabalho, ele vai revelar seu nome gratuitamente no dia 28 em um evento gratuito diretamente de Dubai.

Para garantir o seu lugar na transmissão e no grupo VIP de whatsapp que o analista está formando, basta clicar aqui e fazer o seu cadastro. E não se preocupe, assim como a transmissão o seu cadastro também é gratuito.

Você não paga nada para entrar no grupo de whatsapp exclusivo e saber em primeira mão o nome da próxima microcoin com potencial milionário.

O momento não poderia ser mais ideal, as maiores baleias do mundo já estão com as suas posições montadas e investiram os seus bilhões para uma retomada vigorosa, agora falta você se juntar a essa festa e não ficar de fora.

E poderá fazer isso da melhor forma, recebendo um lote de presente daquela que pode ser a próxima supermultiplicação do mercado das criptomoedas.

QUERO TER A CHANCE DE RECEBER UM LOTE DA PRÓXIMA MICROCOIN QUE PODE FORMAR NOVOS MILIONÁRIOS

Este conteúdo é patrocinado e apresentado por Empiricus