Prévia do PIB do Brasil e Galípolo: o que move os mercados nesta segunda

Os mercados vão acompanhar nesta segunda-feira, 17, a divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro, às 9h. Espera-se uma queda de 0,5% em relação ao mês anterior, ajustada sazonalmente, e alta de 1,5% na comparação anual.

O índice reúne dados de produção industrial, comércio, serviços e agricultura. Em setembro, a produção industrial recuou 0,4% frente a agosto, enquanto o varejo e os serviços avançaram 0,2% e 0,6%, respectivamente. Na divulgação anterior, o IBC-Br subiu 0,4% na comparação mensal, mas apenas 0,1% no anual, abaixo das expectativas do mercado.

Mais cedo, às 8h30, o Banco Central do Brasil divulgará o Boletim Focus, que traz as projeções dos principais indicadores econômicos.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central do Brasil, concede palestra às 9h no Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial, promovido pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, em São Paulo, aberto à imprensa.

Às 15h, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) publica a balança comercial semanal.

Nos Estados Unidos, às 10h30 saí o índice de atividade industrial Empire State de novembro. Às 12h, serão publicados os dados de investimentos em construção em agosto.

No radar da semana

No campo político, a COP30 segue ocupando a agenda presidencial até sexta-feira.

Em Brasília, o tema da segurança pública continua em destaque, mas a agenda legislativa será mais leve devido ao feriado da Consciência Negra na quinta-feira, 20.

No cenário internacional, o foco está na redução de tarifas de produtos como carne, café e tomate pelo presidente Donald Trump. Um acordo provisório entre Brasil e Estados Unidos ou resposta americana à proposta brasileira deve sair nas próximas semanas, possivelmente até o final de novembro ou início de dezembro, na avaliação do Bradesco BBI.

Também nos EUA, os mercados vão observar a divulgação de dados atrasados devido à paralisação do governo federal. O destaque será o payroll de setembro, previsto para quinta-feira, 20.

Antes, na terça-feira, 18, sai o relatório ADP, útil para acompanhar o mercado de trabalho durante o “apagão” de dados oficiais.