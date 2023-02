Crescem apostas no fim de rali do Nasdaq, diz Citigroup

Investidores estão perdendo rapidamente a confiança no cenário para ações de empresas de tecnologia dos EUA.

Justo quando o Nasdaq 100, com forte peso do setor tecnológico, está prestes a entrar em um ciclo de valorização, o chamado “bull market”, as apostas na baixa do índice se acumulam. De acordo com estrategistas do Citigroup, liderados por Chris Montagu, isso sinaliza que o desempenho positivo do indicador terá vida curta.

“O ‘momentum’ parece ter se revertido para o Nasdaq”, escreveu Montagu em nota de 6 de fevereiro, acrescentando que o acúmulo de apostas baixistas coloca o índice em risco de uma pressão vendedora, ou “short squeeze”, no curto prazo. O posicionamento do Nasdaq ETF também reflete uma “perspectiva de médio prazo cada vez mais fraca com saídas aceleradas”, destacou.

Depois de registrar a maior queda anual desde 2008, o Nasdaq 100 ultrapassou o S&P 500 este ano em meio ao otimismo de que o Federal Reserve diminuirá o ritmo do aperto monetário. Ações de tecnologia são particularmente sensíveis aos juros mais altos, pois estes significam um desconto maior para o valor presente dos lucros futuros, o que afeta papéis do setor de crescimento, com “valuations” mais elevados.

Mas, depois de subir quase 20% desde a mínima de dezembro até a quinta-feira, o indicador registrou fortes quedas devido aos dados econômicos mais fortes do que o esperado, o que voltou a alimentar o receio de um banco central determinado a subir os juros, ou “hawkish”. Resultados corporativos abaixo do esperado das gigantes de tecnologia Apple, Amazon.com e Alphabet também serviram como um banho de realidade sobre o impacto da inflação acelerada e demanda mais fraca de consumidores.

Ainda assim, o chamado “momentum MACD” do índice – que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um ativo – permanece positivo, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Enquanto isso, Montagu, do Citi, disse que o índice de referência S&P 500 continuou recebendo fundos na semana passada, com US$ 5,9 bilhões em novas posições compradas líquidas adicionadas no período. Na Europa, o posicionamento no Euro Stoxx 50 subiu, e os níveis médios de lucro em posições compradas continuaram em alta, o que eleva o risco de investidores realizarem lucro, afirmou.