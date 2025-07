Convite para teste do robotáxi da Tesla vira 'rito de passagem' e ostentação no X

A Tesla iniciou em junho a operação de seu tão aguardado serviço de robotáxi, veículo autônomo que circula sem motorista.

Lançado em Austin, cidade natal da montadora de Elon Musk, o programa começou pequeno, com cerca de 10 a 20 veículos, que rodavam por 76 quilômetros quadrados da metrópole com monitor de segurança no banco do passageiro dianteiro.

O acesso ao serviço ainda é limitado apenas a convidados. Até o momento, esses convites foram enviados para influenciadores entusiastas da Tesla com muitos seguidores nas redes sociais, além de investidores da montadora.

Segundo o Business Insider, fãs da grife dos carros elétricos que tiveram acesso aos robotáxis ficaram satisfeitos com o que viram. "Fiz cerca de sete viagens", disse John Stringer, morador de São Francisco e fundador da Tesla Owners of Silicon Valley, uma comunidade de donos de veículos da marca. "Fiquei [em Austin] por cerca de 48 horas."

Stringer contou ao BI que experimentou o robotáxi no primeiro dia de seu lançamento. Ele disse ter participado de uma carona com outros influenciadores da Tesla que receberam acesso no primeiro dia. Cerca de uma semana depois, Stringer também recebeu um convite. "Fiquei sem palavras", disse ele. "É simplesmente um grande momento."

Ostentação e 'rito de passagem'

No X, a rede social administrada por Musk, influenciadores e fãs da Tesla costumam anunciar os convites para testar o robotáxi para seus muitos seguidores como se fosse um rito de passagem. As postagens costumam ser acompanhadas de uma captura de tela do e-mail.

"Você está convidado para o acesso antecipado ao Tesla Robotaxi!", diz o assunto.

Alguns dos sortudos que conseguiram acesso ao Robotaxi viajaram mais de 1.600km apenas para experimentar o serviço da Tesla, ainda que um serviço semelhante com o Waymo, da Alphabet, já esteja disponível no aplicativo Uber.

Os aficionados da marca de longa data estão classificando o lançamento do robotáxi como um "rito de passagem" de uma empresa que quase se deparou com a falência há menos de uma década.

"Se fosse um investidor, eu gostaria de entender para onde esse setor está indo. Será que estou investindo meu dinheiro no lugar certo?", disse Rhajib Bhakat, engenheiro de São Francisco e investidor da Tesla, ao BI. "A única maneira de vivenciar isso, para mim, é experimentando."