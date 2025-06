Ações da Tesla têm maior crescimento em dois meses após lançamento de robotáxi

O lançamento do robotáxi da Tesla animou os investidores. As ações da montadora subiram 8,23% nesta segunda-feira, 23, registrando seu melhor crescimento em dois meses, fechando a US$ 348,68. No pós-mercados, os papéis cresciam mais de 1%.

Os primeiros trajetos de robotáxis ocorreram em uma área restrita de Austin, cidade natal da Tesla, no domingo. Em cada veículo, um funcionário estava sentado no banco do passageiro dianteiro para monitorar a segurança. A empresa escolheu um grupo seleto de investidores e influenciadores para servir como passageiros iniciais, transmitindo suas viagens ao vivo.

Pouco anúncio sobre o lançamento

Sem um evento de lançamento e com poucos anúncios formais, a Tesla apostou principalmente no boca a boca e na cobertura da mídia para divulgar o início do serviço. O lançamento foi surpreendentemente discreto para uma empresa que em 2022 organizou um “Cyber Rodeo” para celebrar a abertura de sua fábrica no Texas e uma festa exclusiva no ano passado para mostrar seu teste com protótipos de veículos autônomos.

Musk, que anunciou recentemente sua saída do governo Trump, tem redirecionado a montadora em torno de tecnologias ainda não comprovadas, como veículos autônomos e robôs humanoides. Alguns investidores apostam que esses novos segmentos de negócios possam reviver a Tesla, que enfrenta uma desaceleração nas vendas de veículos e uma reação negativa de consumidores contra seu CEO. As ações da empresa ainda estão 20% abaixo no ano.

No lançamento dos robotáxis, imprevistos aconteceram. Um influencer testou um botão para fazer o carro parar e, em vez disso, o veículo brevemente parou no meio da rua antes de voltar a se mover. Segundo informações da Bloomberg, outros vídeos postados por passageiros mostraram situações em que os veículos ultrapassaram os limites de velocidade. Até um robotáxi desviou para a pista errada após errar uma curva à esquerda.

Driverless Robotaxi drive at night. It’s insane to see Teslas without drivers. We are living in the future. pic.twitter.com/iozHvMfg2C — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) June 23, 2025

Preços e disponibilidade

Os primeiros passageiros foram cobrados em US$ 4,20 (R$ 23) por viagem, informou Musk no domingo. Os robotáxis estarão disponíveis entre 6h e meia-noite diariamente em uma área específica a da cidade, excluindo o aeroporto. O serviço pode ser limitado ou indisponível em caso de condições climáticas adversas.

A Tesla está implantando o projeto inicialmente com 10 a 20 veículos, e o objetivo é demonstrar que seus carros podem navegar com segurança no tráfego, algo que tem dificultado o progresso de outras empresas e atraído a atenção de reguladores.

Tesla "robotaxi" launch day in Austin. This is the only video you need to see, in case it gets deleted. Watch the Tesla try to turn where it's not supposed to at around 18 seconds into the video. $TSLA pic.twitter.com/8307Es7zWJ — Motorhead (@BradMunchen) June 23, 2025

A montadora não informou quando o serviço de robotáxi será aberto ao público em geral, embora Musk tenha se comprometido a expandir rapidamente e a levar o serviço para outras cidades dos Estados Unidos.

E o bilionário não está sozinho neste mercado. A Waymo, unidade de carros autônomos da Alphabet Inc., controladora do Google, está expandindo sua presença na cidade por meio de uma parceria com a Uber. A Zoox, unidade de veículos autônomos da Amazon, também está realizando testes na região.