Veja quem pode substituir Elon Musk se ele deixar a Tesla

A Tesla (TSLA) começou 2025 pressionada por resultados fracos e rumores sobre a possível saída de Elon Musk da liderança da montadora.

Segundo o The Wall Street Journal, membros do conselho da empresa teriam entrado em contato com firmas de recrutamento executivo, para sondar nomes para o cargo de CEO.

A movimentação ocorre em meio à queda nas ações e no volume global de vendas, além da decisão de Musk de se afastar do governo Trump para se dedicar à Tesla, o que gerou protestos de usuários e colocou pressão adicional sobre sua gestão.

A presidente do conselho, Robyn Denholm, e o próprio Musk negaram o conteúdo da reportagem, reafirmando a confiança da Tesla em seu CEO. Mas essa não é a primeira vez que a sucessão na empresa vem à tona.

Em 2022, durante depoimento sobre o pacote salarial de US$ 55 bilhões de Musk, James Murdoch, membro do conselho, afirmou que Musk havia indicado um potencial sucessor — sem revelar nomes.

Estrutura interna enxuta favorece transição na Tesla

Analistas dizem que uma eventual sucessão teria de vir de dentro da própria Tesla.

Entre os cotados, está Omead Afshar, executivo de confiança de Musk e responsável pela fábrica de Austin, no Texas. Ex-instrutor de esqui e formado em engenharia biomédica, Afshar é descrito como uma espécie de “chefe final” para acessar o bilionário.

A gestão horizontal da empresa também favorece esse modelo: “Os líderes de divisão têm autonomia significativa. É um campo de treinamento de liderança muito eficaz”, afirmou Seth Goldstein, analista do Morningstar, em entrevista ao Business Insider.

Veteranos deixam a Tesla

A lista de possíveis sucessores internos, no entanto, encolheu nos últimos anos. Deixaram a Tesla executivos como o ex-diretor financeiro Zach Kirkhorn, o diretor de energia Drew Baglino e, mais recentemente, o chefe da área de baterias, Vineet Mehta.

Diante desse cenário, o nome mais forte fora da empresa é JB Straubel, cofundador da Tesla e atual CEO da Redwood Materials, empresa de reciclagem de baterias. Straubel, que também integra o conselho da Tesla, deixou a montadora em 2019, mas mantém proximidade com Musk e é apontado como o único nome externo com chances reais de comandar a companhia.

“Elon e JB têm algo muito especial, um respeito mútuo raro”, disse Gene Munster, sócio da Deepwater Asset Management e investidor da Tesla, ao BI. “Uma combinação em que JB assume como CEO e Musk permanece como ‘chefe de tecnologia’ seria ideal.”

O dilema da Tesla: manter a ousadia sem Musk?

O controle de Musk sobre a Tesla, com 13% das ações e um conselho alinhado, torna difícil qualquer mudança sem sua aprovação. Ainda assim, alguns investidores defendem uma reestruturação nos moldes da SpaceX e da X (ex-Twitter), onde há um CEO dedicado às operações e Musk atua em segundo plano.

Ross Gerber, investidor da Tesla que já pediu a renúncia de Musk, defende que a compra da Redwood pela Tesla abriria caminho para Straubel assumir o comando. “Ele é o mais adequado. Co-fundador, investidor, e com uma empresa de sucesso nas mãos.”

No entanto, analistas alertam que uma Tesla sem Musk poderia perder sua capacidade de assumir riscos e inovar. “Talvez não vejamos mais decisões tão ousadas”, afirma Goldstein.