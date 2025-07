Tesla anuncia acordo de US$ 16,5 bilhões com Samsung e mira crescimento na área da robótica

A Tesla, empresa de veículos elétricos liderada por Elon Musk, firmou um acordo com a Samsung no valor de US$ 16,5 bilhões para fornecimento de chips, com validade até o fim de 2033.

A parceria tem como objetivo assegurar a produção de componentes essenciais para carros elétricos e outras tecnologias da empresa, como sistemas de direção autônoma e inteligência artificial.

A nova fábrica da Samsung em Taylor, no Texas, será responsável pela produção do chip AI6, desenvolvido para os veículos da Tesla. Segundo Musk, a parceria inclui suporte direto da montadora na linha de produção para acelerar a eficiência da fábrica.

“A Samsung concordou em permitir que a Tesla auxiliasse na maximização da eficiência da fabricação. Este é um ponto crítico, pois eu mesmo caminharei na linha de frente para acelerar o ritmo do progresso", escreveu o bilionário em seu perfil do X.

A fábrica da Samsung, que havia enfrentado atrasos por falta de grandes clientes, ganha novo fôlego com o contrato.

Atualmente, a fabricante de semicondutores produz os chips AI4 usados no sistema Full Self-Driving da Tesla. De acordo com Musk, o chip AI5 deverá ser fabricado pela TSMC em Taiwan e, futuramente, no Arizona.

Tesla mira receita bilionária com IA e robótica

A Tesla também anunciou planos para expandir sua atuação no segmento de robótica humanoide. A expectativa é alcançar uma receita anual de US$ 1 bilhão até 2031 com a venda de robôs equipados com chips implantados, com meta de realizar 20 mil implantes cerebrais por ano, conforme destacou a Bloomberg.

Atualmente, esse número está limitado a nove implantes anuais, realizados pela Neuralink, empresa de tecnologia cerebral que também integra o ecossistema de empresas de Elon Musk.

Segundo o bilionário, os chips de inteligência artificial desenvolvidos em parceria com a Samsung também poderão alimentar os sistemas neurais desses robôs, fortalecendo a interseção entre as áreas de mobilidade, robótica e neurotecnologia.

Mobilidade urbana e novos empreendimentos

Outras empresas do grupo também anunciaram novas iniciativas. A Boring Company, especializada em escavações de túneis, fechou um contrato para a construção de uma ligação subterrânea entre o centro de Nashville e o aeroporto da cidade, no Tennessee. O projeto faz parte do plano da empresa de expandir soluções de mobilidade urbana em grandes centros dos Estados Unidos.

No ramo de entretenimento e alimentação, a Tesla inaugurou seu primeiro restaurante temático em Hollywood. O local combina gastronomia com experiências imersivas, incluindo uma tela de cinema de quatro andares e um cardápio que inclui sanduíche de queijo grelhado. A novidade atraiu atenção do público e gerou protestos na inauguração.