Conheça a Astera Labs, IPO que vem impressionando investidores

Enquanto a atenção dos investidores está sobre o IPO do Reddit, a Astera Labs vem apresentando números interessantes.

A Astera Labs é uma empresa de tecnologia de Inteligência Artificial sediada na Califórnia que fornece hardware e software para computação desse setor. A empresa - que conta com a Nvidia, a Advanced Micro Devices e a Intel entre seus clientes - abriu seu capital por US$ 36 por ação em 20 de março.

De acordo com o Quartz, mesmo depois de fixar o preço acima de sua faixa-alvo, as ações da Astera Labs subiram impressionantes 72% em sua estreia na Nasdaq. Suas ações atingiram uma nova alta de quase US$ 87 na segunda-feira (25 de março), tornando a empresa uma anomalia no mercado de IPO (que normalmente vê as ações de empresas recém-abertas afundarem em seu primeiro ou segundo dia de negociação).

A grande alta das ações da Astera Labs, juntamente com o sucesso inicial do Reddit, é um sinal de que o mercado de IPOs pode estar voltando a dias melhores.

Depois de um otimismo no começo da pandemia, o mercado de IPOs esfriou em 2022 e 2023. No ano passado, o mercado global de IPOs registrou seu quarto trimestre mais lento desde 2012, de acordo com dados da S&P Global Market Intelligence.

Em 2024, o maior IPO até agora foi o da empresa finlandesa de esportes Amer Sports, fabricante das raquetes de tênis Wilson, que arrecadou US$ 1,37 bilhão em sua estreia no mercado de ações, em fevereiro.

Até o momento, em 2024, houve um aumento de mais de 20% no número de empresas que abriram seu capital em comparação com o ano passado.