Otimismo marca lançamento de contratos de opções do Reddit

O lançamento de contratos de opções do Reddit, na última segunda-feira, 25, em Wall Street, atraiu uma série de apostas otimistas. As ações da plataforma de mídia social tiveram uma forte estreia no mercado na semana passada.

As ações do Reddit dispararam 48% na Bolsa de Valores de Nova York quando a empresa abriu capital na última quinta-feira, apesar da plataforma não ter registrado lucro anual desde o seu lançamento em 2005.

O Reddit foi o maior ganhador percentual na Bolsa de Valores de Nova York na última segunda-feira, encerrando com alta de 30%, a US$59,80.

Cerca de 90.000 opções sobre o Reddit mudaram de mãos, com as negociações inclinadas para apostas otimistas, disseram analistas à agência de notícias Reuters.

As opções de compra de abril com preços de exercício de US$50 a US$75 estavam entre os contratos do Reddit mais negociados. Entre as puts, os contratos de proteção contra uma queda abaixo de US$25 até meados de abril foram os mais negociados.

As calls conferem o direito de comprar ações a um preço fixo no futuro, enquanto as puts oferecem o direito de vendê-las a um preço determinado.

Alguns analistas também disseram que a atividade de opções do Reddit na segunda-feira lembrou a negociação de ações de memes promovidas por investidores individuais que frequentemente usam opções para expressar suas opiniões.

As ações meme surgiram em 2020, lideradas pela GameStop, cujo preço subiu até 100 vezes ao longo de meses em 2021, em grande parte com base no sentimento de compradores individuais conectados por meio do fórum da comunidade do Reddit, WallStreetBets.

A listagem de opções sobre o Facebook Inc em 2012, agora Meta, detém o recorde de estreia de mercado de opções mais ativo, com cerca de 360.000 contratos negociados no primeiro dia de negociação.