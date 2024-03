Inteligência artificial está sugando o dinheiro da bolsa brasileira? Tese cresce entre investidores

A bolsa brasileira atravessa um período raro nos últimos anos de perda de capital estrangeiro. Desde o início do ano, saíram R$ 20,6 bilhões da B3, contrastando com a entrada de R$ 56 bilhões no ano passado e de R$ 120 bilhões em 2022.

Essa vazão de dinheiro da bolsa tem chamado a atenção de grandes investidores do mercado. Luis Stuhlberger, fundador da Verde Asset e uma das principais referências do mercado brasileiro, admitiu que não saber ao certo o que está levando essa saída de estrangeiros.

"O normal tem sido o Brasil atrair capital externo e nesse ano está ocorrendo o oposto. Isso é uma das coisas que mais me surpreende. Sabe-se que a bolsa está cara quando se tem muito IPO (oferta pública inicial) e não está acontecendo nada. Está tendo recompra de ações. O investidor estrangeiro sabe comprar na baixa e isso não está acontecendo neste ano. Não tenho uma explicação para isso", afirmou em evento organizado pela Hedge Investiments nesta semana."

Apesar das incertezas que rondam o mercado, uma das teses que tem ganhado cada vez mais força remonta à inteligência artificial (IA). A tecnologia é considerada tão revolucionária que, recentemente, o vice-presidente da IBM, Erik Day, afirmou que nunca viu nada maior do que a IA, nem mesmo a internet. E se há dinheiro na mesa, o mercado está de olho.

André Esteves, chairman e sócio-fundador do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da Exame) afirmou que esse rali para investimentos em inteligência artificial poderia estar sugando parte da liquidez global.

Efeito IA

Como numa corrida ao ouro, em cujo maior vencedor é o vendedor de picaretas, na corrida da inteligência artificial ninguém tem se beneficiado mais do que a fabricante de chips Nvidia. Desde o ano passado, quando a popularização de ferramentas como Chat GPT iniciaram o frenesi da IA no mercado, a Nvidia ganhou US$ 2 trilhões em valor de mercado. Hoje, a empresa está entre as mais valiosas do mundo, avaliada em US$ 2,326 trilhões.

Felipe Miranda, sócio-fundador da Empiricus, acredita que há uma alta probabilidade de a companhia se tornar a mais valiosa do mundo, superando a Microsoft, dona do Chat GPT, avaliada em US$ 3,17 trilhões.

"Há uma alta probabilidade de a Nvidia se tornar a empresa mais valiosa do mundo. Todo mundo precisa dos chips e só ela tem", afirmou Miranda em entrevista recente ao programa Vozes do Mercado, da Exame Invest.

Sem os estrangeiros e com fundos de ações e multimercados ainda sofrendo resgates neste ano, o Ibovespa acumula 5% de queda no ano. O tom negativo contrasta com o otimismo que tomou o mercado brasileiro no fim do ano passado, quando o Ibovespa subiu 19% em 2 meses e encerrou o ano com ganhos de 22,3%.

Parte dos ganhos foi impulsionado pelo ciclo de queda de juros e expectativa (não concretizada) de início dos cortes nos Estados Unidos. Nesta semana, o Fed anunciou que manterá as taxas inalteradas próximas do maior patamar do século até haver maior confiança de que a batalha contra a inflação está domada.

O mercado, que acreditava em cortes em março, agora espera que eles venham apenas em junho. A despeito do Fed mais cauteloso, as bolsas americanas seguem próximas das máximas, enquanto, aqui, investidores seguem à espera de um novo gatilho. Ou de um mercado menos monotemático e mais matemático.