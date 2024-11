Com vitória de Trump, bolsas americanas, dólar e juros futuros dos EUA disparam

A vitória do republicano Donald Trump deixa o mercado agitado na manhã desta quarta-feira, 6. O discurso mais protecionista do republicano, em que haverá corte de impostos e implementação de tarifas de importação, gera uma expectativa inflacionária, o que fortalece o dólar, as bolsas e eleva os juros futuros dos EUA.

Às 8h40, o Dow Jones futuro subia 2,95%, enquanto o S&P 500 avançava 2,23% e o Nasdaq valorizava 1,63%. Os juros futuros de 10 anos dos EUA também sobem 3,99%, a 4,461%. Já o índice DXY, que mede o dólar frente a uma cesta de moedas de outros países, sobe 1,56% a 105,03.

Segundo Felipe Miranda, estrategista-chefe da Empiricus, explica que a vitória de Trump é boa para as bolsas americanas porque a previsão do corte de impostos favorece as empresas. Isso porque haverá uma desregulamentação, que reduz restrições e burocracias para as companhias, cortando custos regulatórios. "Bancos devem subir por perspectivas de menos regulação."

Já mais tarifa, principalmente para a China, fortalece o dólar. "E mais tarifa com fiscal pior, faz os juros longo subir", complementa.

A conquista do republicano também impulsiona o valor do bitcoin, devido à possível flexibilização regulatória com o novo presidente, já que ele se posicionou como defensor das criptomoedas.

Por volta da meia-noite, o bitcoin superou pela primeira vez a barreira dos 75 mil dólares (R$ 433.800), segundo dados do mercado em tempo real da agência de informação econômica Bloomberg. O recorde anterior de cotação datava de março, quando o bitcoin atingiu 73.797,98 dólares (R$ 440 mil).

Um dólar mais forte, por sua vez, prejudica as moedas de países emergentes. O Índice de Moedas de Mercados Emergentes da MSCI cai 0,9% a 1.128,81.

"Os mercados emergentes veem suas moedas serem fortemente depreciadas, fragilizando seus equilibrios econômicos, demandando maiores prêmios de riscos nas suas respectivas curvas de juros", diz Daniel Cunha, estrategista-chefe da BGC Liquidez.

Vitória de Trump

Com folga, o republicano Donald Trump venceu as eleições presidenciais americanas e terá seu segundo mandato como líder do país.

Apesar das urnas ainda não terem sido totalizadas, a vitória foi confirmada nesta manhã quando Trump alcançou 277 delegados no Colégio Eleitoral segundo as projeções de diversos veículos de comunicação do país.

Ele atingiu a marca após vencer no estado de Wisconsin. Os Estados decisivos seguem sendo apurados, mas o republicano tende a vencer em todos eles, um cenário pouco antecipado pela média das pesquisas e uma declaração de força para Trump (que também caminha para vencer nos votos populares).

Horas depois das urnas terem sido fechadas, Donald Trump já levava a dianteira nas eleições dos Estados Unidos. O republicano alcançou, às 4h10 (horário local), 267 delegados, enquanto a democrata Kamala Harris, 224.

Durante um discurso para apoiadores em West Palm Beach, Flórida, na madrugada desta quarta-feira, 6, Trump reivindicou sua vitória. Ele já se declarava como eleito, mesmo antes do resultado oficial, por conta da sua vitória em três dos sete estados-chave nas eleições dos EUA.