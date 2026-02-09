IPVA 2026 em MG: pagamento começa nesta segunda-feira, 9; veja calendário

Começa nesta segunda-feira, 9, o prazo para pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPVA 2026 em Minas Gerais (MG). Quem não quitar o imposto dentro do calendário oficial fica sujeito a multa diária e juros.

Os vencimentos do IPVA seguem o número final da placa e vão até o dia 13 de fevereiro. Donos de veículos com finais de placa 1 e 2 devem pagar o tributo até esta segunda-feira. Quem optar pela quitação em cota única terá desconto de 3%.

O governo de Minas também mantém em 2026 o programa “Bom Pagador”, que concede desconto adicional de 3% para proprietários que mantiveram o IPVA regular em 2024 e 2025.

Os abatimentos são cumulativos, o que pode resultar em redução total de 6% no valor do imposto para quem optar pelo pagamento do imposto em cota única.

Além do IPVA, os proprietários devem pagar a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV), no valor de R$ 35,62, com vencimento em 31 de março, independentemente do final da placa. Mesmo veículos isentos do IPVA estão obrigados a quitar a taxa.

Calendário de vencimentos

Finais de placa 1 e 2: 9 de fevereiro

Finais de placa 3 e 4: 10 de fevereiro

Finais de placa 5 e 6: 11 de fevereiro

Finais de placa 7 e 8: 12 de fevereiro

Finais de placa 9 e 0: 13 de fevereiro

As demais parcelas vencem nos mesmos dias dos meses de março e abril.

Como pagar

O IPVA e a TRLAV podem ser pagos via PIX (QR Code), Documento de Arrecadação Estadual (DAE), internet banking ou nos terminais de autoatendimento e guichês dos agentes autorizados, como Bradesco, Sicoob, Mercantil, Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil, Mais BB, Itaú e Santander, mediante o número do Renavam.

Para gerar o QR Code do PIX ou emitir o DAE, o contribuinte deve acessar o site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. No pagamento via PIX, o beneficiário será o Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.615/0001-60.

De quanto é a multa?

O pagamento em atraso do IPVA gera multa de 0,3% ao dia até o 30º dia e de 20% após esse período, além de juros calculados pela taxa Selic.

Já o atraso na TRLAV tem multa de 0,15% ao dia até o 30º dia de atraso, que sobe para 9% entre o 31º e o 60º dia e chega a 12% a partir do 61º dia, também com incidência de juros.

Isenção

Veículos com 20 anos ou mais de fabricação estão isentos do IPVA em Minas Gerais. A isenção é automática e vale para veículos de passageiros, como carros, motocicletas, caminhonetes e veículos de uso misto. Ônibus, micro-ônibus e veículos de carga não estão incluídos.