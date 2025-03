Com o retorno de Jack Ma e avanço da IA, ações da Alibaba disparam 60% em 2025

Uma reviravolta em relação aos últimos anos, as ações da Alibaba nos Estados Unidos subiram quase 60% este ano, adicionando mais de US$ 100 bilhões no valor de mercado da empresa.

Os motivos desse sucesso recente são o impulso da inteligência artificial da Alibaba, a atenção que a DeepSeek trouxe para a China, e o retorno do cofundador Jack Ma.

Em novembro de 2023, Jack Ma publicou um memorando interno no Alibaba, estimulando a gigante do comércio eletrônico que ele ajudou a criar a “corrigir seu curso”.

A mensagem foi um ‘grito de guerra’ de um dos maiores líderes de tecnologia da China para uma empresa que passava por um dos momentos mais tumultuados de sua história com o impacto da regulação do governo chinês. O preço das ações da Alibaba estava perto de baixas recordes, o crescimento estava estagnado e a empresa passava por mudança na gestão.

Mas sua mensagem pode ter estimulado alguma nova esperança no Alibaba, segundo a CNBC. A companhia se tornou um dos principais players de inteligência artificial na China e no mundo. Hoje compete com empresas como OpenAI e DeepSeek.

“A tecnologia chinesa despertou sendo liderada pelo Alibaba e investidores globalmente estão vendo isso como a melhor maneira de lidar com a tecnologia chinesa... E nós concordamos. O Alibaba está na pole position para se beneficiar de gastos com IA e nuvem”, disse Dan Ives, chefe global de pesquisa de tecnologia da Wedbush Securities, à CNBC.

Em 2023, Eddie Wu, um cofundador do Alibaba, assumiu como CEO e chefe de nuvem. Joe Tsai, outro cofundador, assumiu o papel de presidente, o que resultou em um cenário de incerteza.

“Durante esse período, uma grande sensação de incerteza e confusão pairava sobre os funcionários. Embora houvesse uma mentalidade do tipo esperar para ver que se instalou, o problema era que, com o passar do tempo, muitos não sabiam quanto tempo isso duraria”, disse Brian Wong, ex-executivo do Alibaba, em entrevista à CNBC.

A inteligência artificial ganhou destaque e Wu e Tsai sugeriu que a empresa precisava adotar uma mentalidade de startup para acompanhar a concorrência. Além disso, os cofundadores suspenderam o IPO de Cainiao , braço de logística do grupo, marcando uma reviravolta em compromissos anteriores.

Em 2023, depois do sucesso do ChatGPT, a empresa lançou seu primeiro modelo de IA chamado Tongyi Qianwen, ou Qwen . Desde então, a empresa sediada em Hangzhou lançou agressivamente vários modelos que permitem tarefas como geração de vídeo, texto e imagem a partir de prompts do usuário. A companhia tornou seus modelos de código aberto, o que significa que qualquer um pode baixá-los e construir sobre eles. O que impulsionou o sucesso da Alibaba.

“A Alibaba vem lançando consistentemente modelos de código aberto de alto impacto no Hugging Face desde o início de 2023”, disse Tiezhen Wang, engenheiro de aprendizado de máquina no Hugging Face, à CNBC.