Fugindo do cenário interno: como diversificar a carteira com bitcoin?

No meio da volatilidade do cenário pós-eleitoral, o bitcoin subiu para os investidores brasileiros, impulsionado pela alta do dólar. Descorrelacionado de ações de tecnologia e cada vez mais próximo do desempenho do ouro, o ativo tem se mostrado uma forma interessante de fugir do vai e vem das notícias.

Neste episódio do Future of Money, Ricardo Bomfim recebe Henry Oyama, diretor de estratégias de investimento da Hashdex, para analisar o papel dos criptoativos na alocação de portfólios. A conversa aborda as vantagens estruturais dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) para o investidor, como a resolução de entraves de custódia e a simplificação tributária, e a importância da diversificação.

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