Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Fugindo do cenário interno: como diversificar a carteira com bitcoin?

Qual é o percentual ideal para se ter em criptomoedas no seu portfolio? Executivo da Hashdex responde

Henry Oyama, head de estratégias de investimento da Hashdex

Henry Oyama, head de estratégias de investimento da Hashdex

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 09h30.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreBitcoin
Saiba mais
yt thumbnail

No meio da volatilidade do cenário pós-eleitoral, o bitcoin subiu para os investidores brasileiros, impulsionado pela alta do dólar. Descorrelacionado de ações de tecnologia e cada vez mais próximo do desempenho do ouro, o ativo tem se mostrado uma forma interessante de fugir do vai e vem das notícias.

Neste episódio do Future of Money, Ricardo Bomfim recebe Henry Oyama, diretor de estratégias de investimento da Hashdex, para analisar o papel dos criptoativos na alocação de portfólios. A conversa aborda as vantagens estruturais dos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) para o investidor, como a resolução de entraves de custódia e a simplificação tributária, e a importância da diversificação.

Assista ao vídeo!

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptomoedasBitcoinCarteira recomendada

Mais de Future of Money

Gestão de risco em cripto: o que o incidente desta semana reforça

Binance retoma saques após ataque hacker de US$ 6,3 bilhões

Binance diz ter coberto 90% das perdas após ataque hacker de US$ 6,3 bilhões

Saque de bitcoin do hacker da Binance supera a tesouraria corporativa da Coinbase

Mais na Exame

Mundo

Irã diz que pode reabrir Ormuz em dois dias se os EUA aceitarem suas condições

Exame IN

O futuro da beleza é brasileiro

Tecnologia

Hello Group compra controle do Inner Circle e aposta na retomada dos apps de namoro

Brasil

Não vou aceitar ministério e ficarei na Câmara, disse Janones ao Fantástico