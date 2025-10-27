Com chips de IA, Qualcomm tem maior alta na bolsa em seis meses

A entrada da Qualcomm no segmento de chips aceleradores de inteligência artificial animou os investidores em Wall Street. A companhia anunciou nesta segunda-feira, 27, que irá lançar dois destes chips voltados para data centers, marcando uma mudança estratégica no seu portfólio e um novo capítulo na disputa com a Nvidia, que até agora domina o setor de semicondutores para inteligência artificial.

Com o anúncio, as ações da Qualcomm dispararam e chegaram a ultrapassar os US$ 200. O papel reduziu ganhos, mas ainda assim fechou com uma alta expressiva, de 12,63%, valendo US$ 187,68.

Segundo a Qualcomm, o AI200, que estará à venda em 2026, e o AI250, planejado para 2027, poderão ser integrados em sistemas que ocupam um rack de servidor refrigerado a líquido.

Chips aceleradores de IA

Os chips da Qualcomm focarão na tarefa de inferência — ou seja, na execução de modelos já treinados — em vez do treinamento de modelos, que exige maior poder computacional.

De acordo a empresa, essa abordagem pode representar economia para provedores de serviços em nuvem, ao reduzir o custo operacional total.

Um rack completo com os chips da Qualcomm terá consumo de 160 quilowatts de energia, valor comparável aos sistemas de alto desempenho da Nvidia, segundo a empresa.

Os novos aceleradores da Qualcomm utilizarão os NPUs Hexagon, já empregados em seus chips para smartphones. A empresa afirma que suas placas de IA terão vantagem em consumo de energia, custo total de propriedade e manuseio de memória, com suporte para até 768 gigabytes por placa — capacidade superior às alternativas atuais de Nvidia e AMD.

Mercado trilionário

O setor de infraestrutura para IA deve movimentar cerca de US$ 6,7 trilhões até 2030, de acordo com estimativa da McKinsey. A entrada da Qualcomm amplia a concorrência no mercado hoje liderado pela Nvidia, que detém mais de 90% do segmento de chips para IA.

Com valor de mercado acima de US$ 4,5 trilhões, a Nvidia fornece as GPUs que alimentam modelos como o ChatGPT, da OpenAI. A própria OpenAI, no entanto, anunciou recentemente a intenção de comprar chips da AMD e até mesmo investir na empresa.

Para as big techs e empresas de inteligência artificial (IA), o mar está bom para novos investimentos nos últimos meses.

Recentemente, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 100 bilhões na OpenAI e firmou parceria de US$ 5 bilhões com a Intel, enquanto a Microsoft diversificou sua atuação ao integrar os modelos da Anthropic no Microsoft 365 Copilot.