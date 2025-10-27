Inteligência Artificial

Qualcomm entra na briga dos chips de IA para desafiar domínio da Nvidia

Empresa anunciou aceleradores de inteligência artificial para data centers e promete custo menor com consumo de energia competitivo

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11h12.

Última atualização em 27 de outubro de 2025 às 11h13.

A Nvidia (NVDA) está perto de ganhar um novo concorrente. Isso porque a Qualcomm anunciou nesta segunda-feira, 27, que irá lançar dois chips aceleradores de inteligência artificial (IA) voltados para data centers, marcando uma mudança estratégica no seu portfólio, historicamente concentrado em conectividade sem fio e dispositivos móveis.

Os novos modelos AI200 e AI250 estão previstos para chegar ao mercado em 2026 e 2027, respectivamente. Ambos poderão ser instalados em racks completos com refrigeração líquida, um padrão já adotado por empresas como Nvidia e AMD, cujas unidades gráficas (GPUs) podem ser usadas em sistemas com até 72 chips atuando como um único computador, segundo a empresa.

Capacidade e memória

Os chips da Qualcomm focarão na tarefa de inferência — ou seja, na execução de modelos já treinados — em vez do treinamento de modelos, que exige maior poder computacional.

Segundo a empresa, essa abordagem pode representar economia para provedores de serviços em nuvem, ao reduzir o custo operacional total.

Um rack completo com os chips da Qualcomm terá consumo de 160 quilowatts de energia, valor comparável aos sistemas de alto desempenho da Nvidia, segundo a empresa.

Os novos aceleradores da Qualcomm utilizarão os NPUs Hexagon, já empregados em seus chips para smartphones. A empresa afirma que suas placas de IA terão vantagem em consumo de energia, custo total de propriedade e manuseio de memória, com suporte para até 768 gigabytes por placa — capacidade superior às alternativas atuais de Nvidia e AMD.

A Qualcomm não revelou os preços dos chips, placas ou sistemas, mas confirmou uma parceria com a startup saudita Humain para abastecer data centers locais com seus chips de inferência. O acordo prevê uma infraestrutura capaz de consumir até 200 megawatts.

Cresce a competição 

O setor de infraestrutura para IA deve movimentar cerca de US$ 6,7 trilhões até 2030, de acordo com estimativa da McKinsey. A entrada da Qualcomm amplia a concorrência no mercado hoje liderado pela Nvidia, que detém mais de 90% do segmento de chips para IA.

Com valor de mercado acima de US$ 4,5 trilhões, a Nvidia fornece as GPUs que alimentam modelos como o ChatGPT, da OpenAI. A própria OpenAI, no entanto, anunciou recentemente a intenção de comprar chips da AMD e até mesmo investir na empresa.

Para as big techs e empresas de inteligência artificial (IA), o mar está bom para novos investimentos nos últimos meses. 

Recentemente, a Nvidia anunciou um investimento de US$ 100 bilhões na OpenAI e firmou parceria de US$ 5 bilhões com a Intel, enquanto a Microsoft diversificou sua atuação ao integrar os modelos da Anthropic no Microsoft 365 Copilot.

Relembre alguns dos principais acordos entre as gigantes de tecnologia:

Nvidia e OpenAI:

A gigante dos chips investiu US$ 100 bilhões na OpenAI para consolidar sua posição na infraestrutura de IA. A previsão de retorno gira em torno de US$ 500 bilhões no longo prazo, segundo a Reuters. Analistas alertam para o risco de “economia circular” e financiamento auto-referencial entre as empresas.

Nvidia e Intel:

Com um acordo de US$ 5 bilhões, Nvidia e Intel se unem para combinar GPUs e CPUs visando data centers. A aliança pode reposicionar a Intel no mercado de IA, embora analistas apontem que a integração não resolve as deficiências competitivas da empresa.

Microsoft e Anthropic:

A Microsoft agora permite que usuários alternem entre os modelos da OpenAI e da Anthropic em seu Copilot, ampliando a flexibilidade e sinalizando possível tensão com a OpenAI.

Intel e Apple:

A Intel busca investimento estratégico da Apple para fortalecer sua divisão de fundição (Intel Foundry). A parceria é vista como uma tentativa de expandir a produção nos EUA, pressionada pelo governo americano, apesar do histórico de dificuldades entre as duas companhias.

Acompanhe tudo sobre:QualcommNvidiaChips

Mais de Inteligência Artificial

China acelera uso militar da IA com chips da Huawei e modelos da DeepSeek

Plataforma brasileira de IA ambiental é selecionada pela ONU para COP30

'Devs de IA' no Vale estão encarando até 100 horas de trabalho por semana

65% das crianças e adolescentes no Brasil usam IA generativa, diz estudo

Mais na Exame

Apresentado por SUPERLÓGICA

G20 da Superlógica reconhece administradoras e imobiliárias que estão redefinindo o futuro do morar

Mercados

Títulos argentinos disparam com otimismo sobre avanço de reformas

Mundo

Trump parabeniza Lula pelo seu 80º aniversário

Exame IN

Por que a MBRF quer um novo IPO da Sadia