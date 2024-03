Com ação na casa dos centavos, fundador da Infracommerce (IFCM3) deixa o comando da empresa

A Infracommerce (IFCM3) anunciou nesta segunda-feira, 25, a saída de Kai Phillip Schoppen, fundador da empresa, do cargo de CEO a partir de abril. Schoppen também deixará o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da companhia.

A saída de Kai Schoppen foi decidida pelo Conselho de Administração, considerando "a nova fase de desenvolvimento" da empresa. Schoppen liderou a companhia por mais de uma década, levando a Infracommerce à bolsa em 2021, em uma oferta que movimentou R$ 870 milhões. As ações, na época, foram precificadas a R$ 16, bem acima do patamar atual de R$ 0,98.

Kai Schoppen, segundo comunicado desta segunda, seguirá "apoiando a companhia, tendo em vista sua posição de acionista relevante, contribuindo para uma completa e satisfatória transição". Schoppen tem 1,711% das ações da empresa.

Substitutos

Ivan Murias, ex-CEO da Tok&Stok e da Valid, irá substituir Schoppen no cargo de CEO da Infracommerce. Para o cargo de membro efetivo do Conselho será indicado Peter Estermann, sócio do Pátria Investimentos. Eastermann também será indicado para a presidência do conselho da empresa. O Pátria Investimentos está entre os maiores acionistas da empresa, com 5,985% de participação.

A nova estrutura será votada em Assembleia Geral Ordinária, marcada para 30 de abril.