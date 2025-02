Cobasi aprova desdobramento de ações

A Cobasi anunciou nesta terça-feira, 18, a aprovação do desdobramento de suas ações na proporção de 1:111,11298613235. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada na mesma data.

O desdobramento não alterou o capital social da companhia, apenas aumentou o número de ações em circulação. Com isso, a quantidade de ações ordinárias nominativas passou a ser de 409.653.901. Eventuais frações de ações foram canceladas.

Alteração no estatuto e impacto para acionistas

Em função do desdobramento, foi aprovada também a alteração do artigo 5º do estatuto social da Cobasi, refletindo a nova quantidade de ações. A operação não modificou os direitos dos acionistas, mantendo as mesmas condições anteriores.