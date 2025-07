Chocolate com cereal: Ferrero, dona da Nutella, compra WK Kellogg por US$ 3,1 bi

A fabricante de chocolates Ferrero, dona de marcas como Kinder e Nutella, firmou acordo para a compra da WK Kellogg por US$ 3,1 bilhões. A negociação foi firmada a US$ 23 por ação da Kellogg em dinheiro, segundo comunicado divulgado pelas empresas nesta quinta-feira, 10, um prêmio de cerca de 31% em relação ao preço de fechamento da Kellogg na última quarta-feira, 9.

O acordo diversifica o portfólio da fabricante da Nutella e mostra seu apetite para crescer nos Estados Unidos em um momento de acirramento do mercado, com a compra da Kellanova pela Mars, e a escalada nos preços do cacau. Recentemente, em 2022, a Ferrero comprou a fabricante de sorvetes Bomb Pops.

As empresas

Comandada pelo discreto Giovanni Ferrero, a fabricante de origem italiana é a terceira maior produtora mundial de chocolates, com cerca de 35 marcas vendidas em mais de 170 países. No último ano fiscal, a companhia faturou cerca de 18,4 bilhões de euros (aproximadamente US$ 21,5 bilhões), impulsionada principalmente por suas operações nos Estados Unidos e na Itália.

A WK Kellogg, por sua vez, é fabricante de cereais como Froot Loops, Frosted Flakes e Rice Krispies. A empresa nasceu da divisão do negócio de cereais da Kellogg na América do Norte e sofreu recentemente com uma dívida superior a US$ 500 milhões. A empresa sofria pressão dos investidores para adaptar seu portfólio ao novo perfil dos consumidores americanos, que buscam opções mais saudáveis.