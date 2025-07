Ferrero negocia aquisição da WK Kellogg por cerca de US$ 3 bilhões, diz jornal

A Ferrero, empresa italiana por trás do Ferrero Rocher e Nutella, está perto de fechar um acordo de aproximadamente US$ 3 bilhões para adquirir a WK Kellogg, fabricante de cereais como Froot Loops, Frosted Flakes e Rice Krispies. A negociação pode ser concluída ainda nesta semana, segundo informações divulgadas pelo jornal americano The Wall Street Journal.

Fundada há quase 80 anos, a Ferrero é a terceira maior fabricante mundial de chocolates, com cerca de 35 marcas vendidas em mais de 170 países. No último ano fiscal, a empresa faturou cerca de 18,4 bilhões de euros (aproximadamente US$ 21,5 bilhões), impulsionada principalmente por suas operações nos Estados Unidos e na Itália.

Já a WK Kellogg nasceu da divisão do negócio de cereais da Kellogg na América do Norte e atualmente tem valor de mercado estimado em US$ 1,5 bilhão, além de uma dívida superior a US$ 500 milhões. A empresa é responsável por marcas tradicionais de cereais e vem enfrentando pressões para adaptar seus produtos ao novo perfil dos consumidores americanos, que buscam opções mais saudáveis.

A compra faz parte da estratégia da Ferrero de expandir sua presença nos EUA por meio de aquisições. Nos últimos anos, a empresa também adquiriu a Wells Enterprises, fabricante da marca de sorvetes Blue Bunny, e o negócio de chocolates da Nestlé no país, por US$ 2,8 bilhões.

Ainda segundo a reportagem do jornal americano, o setor de snacks tem passado por um processo de consolidação, com empresas como PepsiCo, J.M. Smucker e Hershey’s também buscando ampliar seus portfólios para atender à demanda por alimentos mais saudáveis.