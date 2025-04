CFO da GOL renuncia e Celso Ferrer assume cargo

A GOL (GOLL4) comunicou nesta quarta-feira, 2, a renúncia de Eduardo Gotilla aos cargos de CFO e diretor de relações da companhia. A renúncia entra em vigor a partir de hoje.

A mudança vem em meio ao processo de recuperação judicial da companhia nos Estadoa Unidos. Nas suas fases finais, a expectativa da Gol é concluir o processo entre junho e julho.

No último dia 24, a empresa anunciou que recebeu um compromisso de financiamento de até US$ 1,25 bilhão, parte de um total de US$ 1,9 bilhão, com investidores para apoiar sua saída do processo de reestruturação.

O conselho de administração da companhia nomeou Celso Ferrer, atual presidente da empresa, para cumular interinamente os cargos. O executivo permanece nessas funções até a eleição de um novo executivo para os cargos.

A empresa agradeceu ao Eduardo Gotilla pela “integral dedicação durante todo seu mandato como diretor vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores da companhia”. A companhia aérea informou que Gotilla iniciou um período de transição dos cargos.