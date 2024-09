Carlos Piani é eleito novo presidente da Sabesp

A Sabesp anunciou nesta quarta-feira, 25, que o Conselho de Administração elegeu de forma unânime Carlos Augusto Leone Piani como o novo diretor-presidente da empresa, substituindo Andre Salcedo. A transição de liderança ocorre após a conclusão do processo de privatização da companhia. Piani tomará posse oficialmente em 1º de outubro de 2024.

O processo de privatização da Sabesp foi conduzido por Andre Salcedo, que liderou a empresa por 1 ano e 9 meses, período em que preparou a companhia para competir no mercado de forma mais estruturada e eficiente.

Com mais de 20 anos de experiência em investimentos, fusões e aquisições, Carlos Piani possui um extenso histórico de atuação em posições executivas de grande relevância. Piani foi presidente do conselho da Equatorial Energia além de ter sido membro do conselho da Vibra. Atualmente, é membro dos conselhos da Hapvida e Modular Data Centers

Piani afirmou que pretende acelerar a modernização iniciada por Salcedo, gerar mais valor para os acionistas e garantir a consistência dos resultados.

A posse de Piani marca o início de uma nova fase para a companhia, com expectativas de crescimento no mercado de saneamento, tanto nacional quanto internacionalmente.