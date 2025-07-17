Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

WEG e Usiminas divulgam balanços na próxima semana; confira o calendário completo do segundo tri

Entre as blue chips, Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) vão reportar os resultados no dia 30 de julho

A EXAME Invest levantou as datas em que as empresas listadas no Ibovespa vão divulgar os seus respectivos balanços do segundo trimestre (Eduardo Frazão/Exame)

A EXAME Invest levantou as datas em que as empresas listadas no Ibovespa vão divulgar os seus respectivos balanços do segundo trimestre (Eduardo Frazão/Exame)

Juliana Alves
Juliana Alves

Repórter de mercados

Publicado em 17 de julho de 2025 às 10h53.

Última atualização em 17 de julho de 2025 às 11h06.

A temporada de balanços do segundo trimestre de 2025 das empresas listadas na B3 começa a ganhar tração na próxima semana. Os destaques da agenda são os balanços da WEG (WEGE3), na quarta-feira, 23, Multiplan (MULT3), na quinta, 24, e Usiminas (USIM5) na sexta, 25.

Entre as blue chips, Bradesco (BBDC4) e Santander (SANB11) vão reportar os resultados no dia 30 de julho. Já a Vale (VALE3) vai divulgar no dia 31 de julho.

Veja a agenda de balanços do 2º trimestre de 2025

Confira abaixo as datas e o período previsto do reporte dos resultados:

Empresa        Data
WEG23/07/2025
MULTIPLAN24/07/2025
USIMINAS25/07/2025
MOTIVA29/07/2025
BRADESCO30/07/2025
SANTANDER30/07/2025
ECORODOVIAS30/07/2025
ISA ENERGIA30/07/2025
TIM30/07/2025
CSN MINERAÇÃO31/07/2025
GERDAU31/07/2025
MARCOPOLO31/07/2025
VALE31/07/2025
COPASA04/08/2025
CURY05/08/2025
EMBRAER05/08/2025
BBSEGURIDADE05/08/2025
ETERNIT05/08/2025
IGUATEMI05/08/2025
ITAU UNIBANCO05/08/2025
AURA MINERALS05/08/2025
KLABIN S/A05/08/2025
GPA05/08/2025
PETRORIO05/08/2025
RAIADROGASIL05/08/2025
BRASKEM06/08/2025
BRAVA06/08/2025
CEA MODAS06/08/2025
COGNA06/08/2025
COPEL06/08/2025
DEXCO06/08/2025
ELETROBRAS06/08/2025
GUARARAPES06/08/2025
HYPERA06/08/2025
IOCHPE-MAXION06/08/2025
MINERVA06/08/2025
NEOGRID06/08/2025
SANTOS BRASIL06/08/2025
INTER06/08/2025
SUZANO06/08/2025
JSL06/08/2025
REDE D’OR06/08/2025
TOTVS06/08/2025
ALPARGATAS07/08/2025
MOVIDA07/08/2025
ANIMA07/08/2025
ASSAI07/08/2025
AUREN07/08/2025
B307/08/2025
BOA SAFRA07/08/2025
ENERGISA07/08/2025
ENGIE BRASIL07/08/2025
STONE07/08/2025
FLEURY07/08/2025
LOJAS RENNER07/08/2025
MAGAZINE LUIZA07/08/2025
MELIUZ07/08/2025
PETROBRAS07/08/2025
PETZ07/08/2025
RUMO07/08/2025
SANEPAR07/08/2025
SMART FIT07/08/2025
TENDA07/08/2025
VIVARA07/08/2025
DIRECIONAL11/08/2025
EVEN11/08/2025
VAMOS11/08/2025
GRUPO NATURA11/08/2025
ITAUSA11/08/2025
CAIXA SEGURIDADE11/08/2025
SABESP11/08/2025
VIBRA11/08/2025
AMERICANAS12/08/2025
MRV12/08/2025
AZZAS 215412/08/2025
BTG PACTUAL12/08/2025
CVC BRASIL12/08/2025
ENJOEI12/08/2025
SIMPAR12/08/2025
GRUPO MATEUS12/08/2025
HELBOR12/08/2025
SAO CARLOS12/08/2025
CASAS BAHIA13/08/2025
ALLOS13/08/2025
AMBIPAR13/08/2025
MULTILASER12/08/2025
AUTOMOB13/08/2025
JBS13/08/2025
BRADESPAR13/08/2025
BANCO DO BRASIL13/08/2025
ENEVA13/08/2025
EQUATORIAL13/08/2025
HAPVIDA13/08/2025
LOCALIZA13/08/2025
OCEANPACT13/08/2025
PORTO SEGURO13/08/2025
SLC AGRICOLA13/08/2025
TAESA13/08/2025
TUPY13/08/2025
NUBANK14/08/2025
BANRISUL14/08/2025
COSAN14/08/2025
CSN14/08/2025
VULCABRAS14/08/2025
AZUL14/08/2025
BRF14/08/2025
CEMIG14/08/2025
CPFL ENERGIA14/08/2025
CRUZEIRO DO SUL14/08/2025
CYRELA14/08/2025
DASA14/08/2025
DIMED14/08/2025
GAFISA14/08/2025
MARFRIG14/08/2025
OI14/08/2025
ONCOCLINICAS14/08/2025
SERENA14/08/2025
TECNISA14/08/2025
TRACK FIELD14/08/2025
YDUQS14/08/2025
GOL15/08/2025
Acompanhe tudo sobre:BalançosWEGWEGE3UsiminasValeSantanderBradescoMultiplan

Mais de Invest

Para brigar com Musk, Uber anuncia parceria para criar robotáxis

Ibovespa abre em leve queda em meio à guerra comercial e tensão política

Na mira de Trump, Pix deve ter função crédito em setembro

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

Mais na Exame

Inteligência Artificial

ANPD está se preparando para assumir papel de agência reguladora da IA no Brasil

Mercados

Para brigar com Musk, Uber anuncia parceria para criar robotáxis

Carreira

Demitido aos 59, ele criou um negócio próprio e reencontrou equilíbrio na vida profissional

Negócios

Ele era camelô e virou referência no setor de alimentos com um empréstimo de US$ 700 mil