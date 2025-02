Buffett reduz participação no BofA e Citigroup — e aposta em cerveja Corona

A Berkshire Hathaway, empresa do megainvestidor Warren Buffett, reduziu sua participação no Bank of America e no Citigroup no quarto trimestre de 2024, enquanto manteve sua posição na Apple e fez um novo investimento na Constellation Brands, dona das cervejas Corona e Modelo.

Segundo documento enviado à SEC, órgão regulador americano, a participação na Apple permaneceu em 300 milhões de ações, mantendo-se como o maior ativo da carteira.

Já no setor bancário, a Berkshire reduziu sua fatia no Bank of America em 15% (para 680 milhões de ações). A instituição financeira reportou um lucro de US$ 0,82 por ação no último trimestre de 2024, enquanto a receita atingiu US$ 25,5 bilhões, ambos acima das estimativas de analistas.

Para o Citigroup, foi 75% (para 14,6 milhões de ações). No quarto trimestre de 2024, o banco apresentou um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões. O desempenho marcou uma reversão significativa em relação ao prejuízo de US$ 1,8 bilhão registrado no mesmo período do ano anterior, mas não foi o suficiente para manter a atenção da Berkshire.

A aposta na Constellation Brands totalizou 5,6 milhões de ações, avaliadas em mais de US$ 1 bilhão até 31 de dezembro. O movimento indica um possível aumento de interesse no setor de bebidas alcoólicas, já que o grupo é dono de cervejas como a Corona.

A SEC não revela os motivos das decisões de Buffett, mas a carta anual do bilionário, prevista para 22 de fevereiro, pode trazer insights sobre as movimentações. Investidores aguardam detalhes sobre a estratégia por trás das mudanças na carteira da Berkshire.