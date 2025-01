Bank of America supera expectativas de Wall Street com alta em investimentos e negociações

O Bank of America (BAC) divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre nesta quinta-feira, 16, superando as expectativas de Wall Street.

A instituição financeira reportou um lucro de US$ 0,82 por ação, superando a projeção dos analistas de US$ 0,77 por ação, segundo pesquisa da LSEG. Já a receita atingiu US$ 25,5 bilhões, também acima da estimativa de US$ 25,19 bilhões.

O desempenho do BofA foi impulsionado por uma combinação de atividade robusta em banco de investimento e negociações, além do impacto das taxas de juros sobre a renda líquida de juros (net interest income - NII). No mês passado, o CEO Brian Moynihan afirmou que a empresa estava no caminho certo para atingir sua projeção de NII em torno de US$ 14,3 bilhões.

Entretanto, com as expectativas para cortes de juros sendo ajustadas, investidores estão ansiosos por informações sobre as metas da empresa para 2025 e como o banco planeja lidar com as mudanças no ambiente macroeconômico.

Além da forte performance no segmento de juros, Moynihan apontou um crescimento significativo em outras áreas estratégicas. Ele mencionou que as taxas de banco de investimento podem registrar um salto de 25% no trimestre, enquanto a receita de gestão de patrimônio tem potencial para crescer 20%.

Na quarta-feira, os bancos concorrentes JPMorgan Chase (JPM) e Goldman Sachs (GS) também superaram expectativas, beneficiando-se de melhores resultados nas unidades de Wall Street. A divulgação dos números do Morgan Stanley (MS), prevista para esta quinta, completa o quadro dos gigantes financeiros neste período de ganhos.

Com esses resultados, o Bank of America reforça sua posição de destaque no setor bancário global, enquanto investidores continuam acompanhando de perto os efeitos das taxas de juros e do ambiente econômico nos próximos trimestres.