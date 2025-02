Apple anuncia lançamento de novo produto em 19 de fevereiro

A Apple anunciou um lançamento especial para quarta-feira, 19 de fevereiro, por meio de um post de Tim Cook no X. O teaser exibe o logo da Apple em prata com a frase: "Conheça o mais novo membro da família."

O lançamento do iPhone SE 4 marca a reentrada da Apple no segmento de smartphones mais acessíveis com tecnologia de ponta, ampliando seu alcance no mercado.

Rumores indicam que o novo iPhone SE adotará o design do iPhone 14, com tela OLED de 6,1 polegadas, Face ID e processador A18, além de uma câmera traseira de 48 MP.

Além do iPhone SE 4, há chances menores de a Apple lançar um MacBook Air M4, um iPad Air M3 ou um novo iPad básico.