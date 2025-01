Citigroup reverte prejuízo e registra lucro de US$ 2,9 bi no 4º trimestre de 2024

O Citigroup (C) divulgou nesta quarta-feira, 15, um lucro líquido de US$ 2,9 bilhões no quarto trimestre de 2024, equivalente a US$ 1,34 por ação diluída. O desempenho marca uma reversão significativa em relação ao prejuízo de US$ 1,8 bilhão registrado no mesmo período de 2023.

As ações subiam 3,88% no pré-mercado de Nova York, para US$ 76,35.

As receitas no trimestre somaram US$ 19,6 bilhões, um aumento de 12% em relação ao quarto trimestre anterior.

O avanço nas receitas foi impulsionado por melhorias em todas as divisões do banco, juntamente com uma menor influência da desvalorização cambial na Argentina. Desconsiderando os impactos relacionados à moeda argentina e a desinvestimentos, o crescimento das receitas foi de 7% na comparação anual.

Para o ano de 2024, o Citigroup reportou um lucro líquido de US$ 12,7 bilhões, acima dos US$ 9,2 bilhões de 2023, com as receitas totais aumentando para US$ 81,1 bilhões.

O retorno sobre o capital tangível comum (RoTCE) para o ano foi de 7,0%, enquanto o índice de capital CET1 ficou em 13,6%, demonstrando a solidez financeira do banco.

A reversão do prejuízo no quarto trimestre de 2023 foi atribuída ao crescimento de receitas, redução de despesas e menores custos de crédito. O lucro por ação ajustado teria sido US$ 0,84 no quarto trimestre de 2023, excluindo itens pontuais.

Jane Fraser, CEO do Citigroup, afirmou que "os resultados de 2024 mostram o progresso que estamos alcançando em nossa estratégia de longo prazo". "Nosso foco em eficiência e melhoria operacional está começando a produzir os frutos esperados, mas sabemos que ainda há trabalho a ser feito para alcançar nosso pleno potencial", disse ela em comunicado à imprensa.