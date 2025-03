BRB confirma compra do Banco Master e afirma que operação terá marca única

O BRB – Banco de Brasília anunciou, nesta sexta-feira, 28, que fechou um acordo para adquirir 49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais do Banco Master. A operação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

A compra, de acordo com o documento publicado pelo BRB, visa reforçar sua presença no setor financeiro e ampliar a oferta de serviços bancários. Atualmente o BRB tem 8,9 milhões de clientes e R$ 61 bilhões em ativos. Com a aquisição passa a ter 15 milhões de clientes e R$ 112 bilhões em ativos.

"O novo conglomerado prudencial visa fortalecer a atuação conjunta no mercado, pela oferta completa de produtos e serviços bancários, de seguridade, meios de pagamento e investimentos a pessoas físicas e jurídicas,

presença nacional e estrutura de governança, capital, liquidez, rentabilidade e conformidade regulatória compatível com o porte do novo conglomerado."

A transação, cujo valor será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, contempla a incorporação do Banco Master ao conglomerado do BRB. Em entrevista ao Metrópoles, o CEO do BRB, Paulo Henrique Costa, afirmou que esse montante equivaleria hoje a aproximadamente R$ 2 bilhões.

Marca única e estruturas separadas

De acordo com o comunicado do BRB, a marca do Banco Master será substituída pela marca BRB, porém as estruturas das duas instituições permanecerão apartadas.

Com a aquisição, o Banco Master ficará restrito a três áreas principais: o Banco Master Múltiplo S.A., o Will Bank – banco digital focado na inclusão financeira – e a Maxinvest Securitizadora S.A.

A operação está sujeita à diligência realizada pela PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre os ativos e passivos do Banco Master, e o valor de fechamento pode ser condicionado à verificação detalhada da situação financeira da instituição.

O negócio também depende da aprovação das autoridades regulatórias, incluindo o Banco Central (BACEN) e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).