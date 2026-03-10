Bradesco troca nomes no conselho e traz ex-BB e ex-S&P para o board

O Banco Bradesco confirmou nesta semana a renovação de seu conselho de administração com a eleição de três novos membros. A assembleia geral ordinária aprovou, por unanimidade, os nomes de Ivan Gontijo, Regina Nunes e Paulo Caffarelli para integrar o colegiado.

Segundo o banco, os acionistas presentes — que representavam mais de 80% do capital com direito a voto — aprovaram os três nomes durante a reunião. Gontijo atua no Grupo Bradesco Seguros, enquanto Regina Nunes é ex-executiva da S&P Global e Caffarelli foi presidente da Cielo e do Banco do Brasil.

Para o presidente do conselho do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, a chegada dos novos integrantes reforça o processo de fortalecimento da governança da instituição. “Consideramos a chegada dos novos conselheiros como um passo positivo no processo de fortalecimento das instâncias de supervisão e acompanhamento do Bradesco”, afirmou.

A renovação também substitui três integrantes que ocupavam essas cadeiras anteriormente: Octavio de Lazari Junior, ex-presidente executivo do banco, além dos conselheiros independentes Samuel Monteiro dos Santos Junior e Walter Luis Bernardes Albertoni. Lazari deixou o colegiado após renunciar ao cargo, enquanto as duas outras vagas foram renovadas no processo de atualização do conselho aprovado pelos acionistas.

Trabuco disse ainda que a proposta é manter um modelo de gestão que combine consolidação e transformação. “O propósito é um modelo que combine e estimule a consolidação com transformação, para garantir uma gestão moderna, eficiente e rentável”, afirmou.

Com a eleição, o conselho de administração do banco passa a ter 11 membros: Luiz Carlos Trabuco Cappi (presidente), Alexandre Gluher (vice-presidente), Denise Aguiar, Maurício Minas, Rubens Aguiar, Rogério Câmara, Ivan Gontijo, Paulo Roberto Costa, Denise Pavarina, Regina Nunes e Paulo Caffarelli.

“O objetivo é reforçar o valor do planejamento estruturado e da execução consistente, abrindo espaço para inovação e para a construção de legados para as próximas gerações”, disse Trabuco.