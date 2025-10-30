Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA
Apresentado por BRADESCO SEGUROS

Bradesco Seguros tem lucro de R$ 7,3 bilhões e cresce 11,4% no ano

Desempenho foi impulsionado por boa gestão, inovação e novos produtos em diversas frentes

Sede do Grupo Bradesco Seguros, em SP: lucro líquido nos nove primeiros meses do ano foi 11,4% maior em relação ao mesmo período de 2024 (BRADESCO SEGUROS/Divulgação)

Sede do Grupo Bradesco Seguros, em SP: lucro líquido nos nove primeiros meses do ano foi 11,4% maior em relação ao mesmo período de 2024 (BRADESCO SEGUROS/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 17h31.

O Grupo Bradesco Seguros encerrou os nove primeiros meses de 2025 com lucro líquido de R$ 7,3 bilhões, alta de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas no terceiro trimestre, o lucro foi de R$ 2,5 bilhões, 6,5% acima do resultado de 2024. O faturamento total — que soma seguros, previdência e capitalização — ficou em R$ 88,8 bilhões.

O bom desempenho veio de uma combinação de fatores: redução nas despesas com sinistros e crescimento das operações.

“Tivemos um trimestre de resultados robustos, com evolução no lucro líquido, retorno sobre o patrimônio líquido médio acima do patamar de 20% e melhora dos nossos principais indicadores operacionais. A combinação entre disciplina na gestão, excelência técnica e foco em produtividade se refletiu, uma vez mais, no desempenho consistente das operações de seguros, previdência e capitalização”, afirma Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros.

O crescimento reflete um portfólio mais robusto, com produtos de maior valor agregado e investimentos contínuos em tecnologia, inovação e pessoas.

Entre as iniciativas do trimestre, a Bradesco Saúde ampliou a acessibilidade digital para clientes e corretores, permitindo que pessoas com deficiência visual utilizem reconhecimento facial para solicitar reembolsos.

“Gostaria de destacar o aumento de 75 mil vidas líquidas nos nossos planos de saúde na comparação com o trimestre anterior. Essa evolução reflete os esforços que temos empreendido para oferecer aos nossos beneficiários um atendimento cada vez mais qualificado e acessível, tanto no que diz respeito à rede referenciada quanto aos serviços que integram a jornada do segurado, sempre com foco em prevenção, proteção e resolutividade”, ressalta Gontijo.

No segmento de Seguros de Vida, a seguradora avançou com a parceria com o Banco Bradesco para oferecer o seguro prestamista na carteira de crédito E-agro, plataforma digital voltada ao agronegócio. O produto garante a quitação de empréstimos em caso de morte ou invalidez permanente do produtor rural.

Em Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência lançou novos produtos e adaptou-se às novas regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para planos VGBL. O movimento impulsionou a arrecadação dos planos PGBL e aumentou as receitas com produtos de cobertura de risco, como pensão e pecúlio.

Na área de Seguros de Automóveis, a companhia iniciou uma parceria com o Grupo EcoRodovias para reforçar a frota de guinchos na Rodovia Castello Branco, em São Paulo. Também ampliou o projeto Oficina Sustentável, que orienta oficinas parceiras sobre coleta e descarte corretos de resíduos.

Em Seguros Patrimoniais, o Bradesco e a Swiss Re Corporate Solutions lançaram uma nova versão do Seguro Patrimonial Empresarial Digital, com limite de cobertura ampliado de R$ 50 milhões para R$ 100 milhões por apólice.

A Bradesco Capitalização também teve bom desempenho: o faturamento pelos canais digitais cresceu 11% no trimestre. A empresa lançou campanhas promocionais que ofereceram descontos e condições especiais.

Outro destaque foi a Atlântica D’Or, parceria entre a Atlântica Hospitais e a Rede D’Or, que iniciou a construção de um hospital em Ribeirão Preto (SP) e assumirá a gestão do Hospital Glória D’Or, no Rio de Janeiro — a sétima unidade da marca.

Acompanhe tudo sobre:branded-contentBradesco

Mais de Negócios

Keeta, maior delivery do mundo, começa hoje operação bilionária no Brasil

Conheça o projeto que valoriza quem está na linha de frente das farmácias

Por que a Leroy Merlin entrou de vez no Natal e o que isso revela do varejo

Colégio Palmares aposta em uma incubadora de negócios para aproximar alunos do mercado de trabalho

Mais na Exame

Carreira

Temas de redação de edições anteriores do Enem: lições e padrões

English

Elections brought ‘economic ease’ to Argentina, says Flybondi CEO

Brasil

Provas anteriores do Enem: onde baixar e como usá-las para uma revisão eficaz

Negócios

Keeta, maior delivery do mundo, começa hoje operação bilionária no Brasil