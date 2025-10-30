Bradesco Seguros tem lucro de R$ 7,3 bilhões e cresce 11,4% no ano

O Grupo Bradesco Seguros encerrou os nove primeiros meses de 2025 com lucro líquido de R$ 7,3 bilhões, alta de 11,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas no terceiro trimestre, o lucro foi de R$ 2,5 bilhões, 6,5% acima do resultado de 2024. O faturamento total — que soma seguros, previdência e capitalização — ficou em R$ 88,8 bilhões.

O bom desempenho veio de uma combinação de fatores: redução nas despesas com sinistros e crescimento das operações.

“Tivemos um trimestre de resultados robustos, com evolução no lucro líquido, retorno sobre o patrimônio líquido médio acima do patamar de 20% e melhora dos nossos principais indicadores operacionais. A combinação entre disciplina na gestão, excelência técnica e foco em produtividade se refletiu, uma vez mais, no desempenho consistente das operações de seguros, previdência e capitalização”, afirma Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros.

O crescimento reflete um portfólio mais robusto, com produtos de maior valor agregado e investimentos contínuos em tecnologia, inovação e pessoas.

Entre as iniciativas do trimestre, a Bradesco Saúde ampliou a acessibilidade digital para clientes e corretores, permitindo que pessoas com deficiência visual utilizem reconhecimento facial para solicitar reembolsos.

“Gostaria de destacar o aumento de 75 mil vidas líquidas nos nossos planos de saúde na comparação com o trimestre anterior. Essa evolução reflete os esforços que temos empreendido para oferecer aos nossos beneficiários um atendimento cada vez mais qualificado e acessível, tanto no que diz respeito à rede referenciada quanto aos serviços que integram a jornada do segurado, sempre com foco em prevenção, proteção e resolutividade”, ressalta Gontijo.

No segmento de Seguros de Vida, a seguradora avançou com a parceria com o Banco Bradesco para oferecer o seguro prestamista na carteira de crédito E-agro, plataforma digital voltada ao agronegócio. O produto garante a quitação de empréstimos em caso de morte ou invalidez permanente do produtor rural.

Em Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência lançou novos produtos e adaptou-se às novas regras do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para planos VGBL. O movimento impulsionou a arrecadação dos planos PGBL e aumentou as receitas com produtos de cobertura de risco, como pensão e pecúlio.

Na área de Seguros de Automóveis, a companhia iniciou uma parceria com o Grupo EcoRodovias para reforçar a frota de guinchos na Rodovia Castello Branco, em São Paulo. Também ampliou o projeto Oficina Sustentável, que orienta oficinas parceiras sobre coleta e descarte corretos de resíduos.

Em Seguros Patrimoniais, o Bradesco e a Swiss Re Corporate Solutions lançaram uma nova versão do Seguro Patrimonial Empresarial Digital, com limite de cobertura ampliado de R$ 50 milhões para R$ 100 milhões por apólice.

A Bradesco Capitalização também teve bom desempenho: o faturamento pelos canais digitais cresceu 11% no trimestre. A empresa lançou campanhas promocionais que ofereceram descontos e condições especiais.

Outro destaque foi a Atlântica D’Or, parceria entre a Atlântica Hospitais e a Rede D’Or, que iniciou a construção de um hospital em Ribeirão Preto (SP) e assumirá a gestão do Hospital Glória D’Or, no Rio de Janeiro — a sétima unidade da marca.