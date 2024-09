Bolsas na Ásia sobem após otimismo com setor de tecnologia

Os mercados da Ásia-Pacífico subiram na quinta-feira, acompanhando os ganhos em Wall Street depois do rali no setor de tecnologia, segundo a CNBC.

O Nikkei 225 saltou 3,41% e o Taiwan Weighted avançou 2,96%. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 1,1% e o índice Hang Seng de Hong Kong subiu 1% em sua última hora de negociação. Já o CSI 300 caiu 0,43% para fechar em 3.172,9.

Durante a sessão de negociação, os fabricantes de chips e empresas relacionadas estenderam o rali global à medida que o sentimento otimista dos investidores se espalhou para a Ásia.

Pesos pesados ​​asiáticos da fabricação de chips se recuperaram após o CEO da Nvidia, Jensen Huang, reforçar sua confiança e apresentar casos concretos de que a demanda por chips de IA seguirá aquecida.

Confira alguns resultados relevantes desta quinta:

Tokyo Electron subiu 4,8%

Advantest subiu 9%

Renesas Electronics subiu 3,47%

O SoftBank Group, que possui uma participação na designer de chips Arm, saltou 8,4%

Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 1,67%. A SK Hynix e a Samsung Electronics subiram mais de 8% e 1,85%, respectivamente.

Os papéis daTaiwan Semiconductor Manufacturing Company, a maior fabricante de semicondutores do mundo, subiram 4,79% e a Hon Hai Precision Industry— conhecida internacionalmente como Foxconn — subiu 4,72%.

Já em outro ramo, as ações da Seven & i saltaram até 7,3% depois que a Bloomberg informou que a Alimentation Couche-Tard

está avaliando aumentar sua oferta pelo grupo varejista japonês. A proposta inicial gira em torno de US$ 39 bilhões.

Outros índices

Na frente econômica, o índice de preços ao produtor do Japão subiu 2,5% ano a ano em agosto, menos do que os 2,8% esperados e os 3% relatados no mês anterior. Os dados estão entre os principais indicadores observados de perto pelo Banco do Japão. O BC sinalizou que pretende aumentar ainda mais as taxas de juros nos próximos meses.

Os investidores também aguardarão a divulgação do índice de preços ao produtor de Hong Kong para o segundo trimestre esta tarde.

A Índia também está pronta para divulgar seu índice de preços ao consumidor de agosto nesta quinta-feira à noite. Economistas consultados pela Reuters esperam que ela suba 3,5% ano a ano, em comparação com 3,54% em julho.