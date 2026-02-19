Financiamento de veículos tem melhor janeiro em quase 20 anos

O mercado de crédito para veículos começou 2026 em ritmo forte, mas sem pressão relevante sobre os preços.

Em janeiro, foram financiadas 616 mil unidades entre automóveis leves, motos e veículos pesados no Brasil, segundo levantamento da Trillia, linha de dados da B3. Trata-se do melhor resultado para o mês desde 2008, com crescimento de 9,2% na comparação com janeiro do ano passado.

Os seminovos continuam puxando o volume total: foram 412 mil unidades financiadas no mês, alta de 8,8% em relação a janeiro de 2025. Já os veículos novos somaram 204 mil financiamentos, avanço de 10,1% no mesmo período.

De acordo com Daniel Takatohi, superintendente de Produtos de Financiamento da Trillia, o desempenho reflete a consolidação da retomada do setor automotivo. “O Sistema Nacional de Gravames desempenha papel central ao mitigar riscos de fraude e tornar mais eficiente a análise e a aprovação do crédito para o consumidor”, afirma

Quando se observa por categoria, os financiamentos de automóveis leves cresceram 8,7% na base anual. Entre os modelos novos, o aumento foi de 13,4%, enquanto os seminovos avançaram 7,6%.

No segmento de motos, a expansão foi ainda mais intensa: alta de 21,9% no total, com crescimento de 23,5% para motocicletas novas e de 18% para usadas. Já no mercado de pesados, houve recuo de 3,2%, impactado pela queda de 25,1% nos modelos zero quilômetro, apesar do avanço de 10,9% nos usados.

Preços seguem estáveis

Apesar do aumento no volume de crédito, os preços permaneceram relativamente estáveis no início do ano.

Segundo a Tabela Auto B3 — ferramenta de precificação desenvolvida pela B3 em parceria com a Bright Consulting e que utiliza inteligência artificial para estimar valores mais próximos dos praticados no mercado — os veículos usados mantiveram estabilidade em janeiro.

Em comparação com dezembro, alguns modelos ainda registraram queda, e no acumulado de 12 meses a maioria dos segmentos segue em retração, com destaque para SUVs e picapes compactas, que lideram a desvalorização.

VEÍCULOS USADOS jan/26 Acumulado 12 meses Crossover -1,20% -6,80% Hatchback 0,50% -1,90% Pickup car-derived -0,20% -1,50% Pickup compact -0,70% -7,10% Pickup mid-size 0,60% -4,00% Sedan -0,30% -0,80% SUV -1,00% -9,00% Média -0,30% -4,50%

Entre os veículos novos, o comportamento foi semelhante. Os preços oscilaram pouco no mês, com leves altas em alguns segmentos e quedas em outros. Na comparação com dezembro, o movimento de redução perdeu intensidade, sinalizando um começo de ano mais equilibrado para o setor.

VEÍCULOS NOVOS jan/26 Acumulado 12 meses Crossover 0,50% -6,90% Hatchback -1,00% -7,70% Pickup car-derived -0,50% -2,80% Pickup compact -1,90% -8,00% Pickup mid-size 1,70% -8,70% Sedan 0,90% -0,10% SUV -1,90% -7,20% Média -0,30% -5,90%

O resultado mostra que, mesmo com a aceleração do financiamento e o maior apetite por crédito, o mercado iniciou 2026 com preços mais comportados, sem repasses generalizados ou pressões relevantes nas tabelas.