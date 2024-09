AMD se torna opção para gigantes reduzirem dependência da Nvidia em IA

As grandes companhias que dependem do hardware da Nvidia para o fornecimento de chips voltados a data centers e inteligência artificial (IA) têm buscado alternativas, devido aos prazos de entregas mais longos e preços altos exigidos pela fabricante. A AWS, por exemplo, decidiu desenvolver seus próprios chips em parceria com grandes fabricantes *white label*, criando um caminho para maior independência no longo prazo.

Em outro cenário, a rival AMD (Advanced Micro Devices) tem aproveitado a oportunidade para se posicionar no mercado. Embora seu portfólio ainda não seja tão avançado quanto o da Nvidia, a empresa já consegue atender a demanda de gigantes como a Oracle, que desponta como uma vencedora inesperada no setor de IA.

No último trimestre, a empresa comandada por Lisa Su anunciou um aumento de 115% em sua receita de data center, alcançando US$ 2,8 bilhões. Embora significativa, a cifra ainda está distante da Nvidia, cuja receita no mesmo período subiu 154%, para US$ 26,3 bilhões, reforçando que, apesar da concorrência, há espaço para mais de um player nesse mercado.

Com a nova posição, resta a AMD correr atrás do vácuo que deixou na questão de hardware. O vice-presidente sênior da divisão de computação e componentes gráficos da AMD, Jack Huynh, confirmou, em entrevista ao site Tom's Hardware, que a empresa dará prioridade ao desenvolvimento de chips voltados para IA, deixando de focar tanto no mercado de games, sua prioridade até então com a linha Radeon.

Segundo Huynh, o objetivo agora é ganhar escala, mesmo que isso signifique oferecer GPUs de menor desempenho ou mais acessíveis, o que também pode atrair novos desenvolvedores.

Parte dessa estratégia inclui a integração dos esforços das divisões RDNA (responsável por placas gráficas) e CNDA (focada em data centers) em uma só área. A nova arquitetura unificada, chamada de UDNA, foi anunciada na IFA 2024 e será utilizada para o novo plano de enfrentado à Nvidia.