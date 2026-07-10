Bolsas globais sobem com IA e estreia bilionária da SK Hynix nos EUA

As bolsas globais operam em alta nesta sexta-feira, 10, impulsionadas pelo avanço das empresas de semicondutores e pela expectativa em torno da estreia da SK Hynix na Nasdaq. A fabricante sul-coreana levantou um recorde de US$ 26,5 bilhões com a oferta de seus certificados de ações estrangeiras (ADRs).

O movimento ocorreu apesar da nova troca de ataques entre Estados Unidos e Irã, que voltou a pressionar os preços do petróleo. Embora o conflito tenha aumentado a incerteza, os investidores continuaram priorizando o setor de tecnologia e de inteligência artificial (IA), segundo dados da Reuters.

IA domina o mercado

O diretor de investimentos da St. James's Place, Justin Onuekwusi, vê que "o nível de concentração e o ímpeto em torno das fabricantes de chips (ou de qualquer coisa relacionada à IA) provocaram distorções e dispersões reais nos mercados, algo que supera tudo o que já vi em minha carreira."

Temas como geopolítica e o risco de estagflação tiveram impacto limitado sobre os preços dos ativos nas últimas semanas diante da força das ações ligadas à IA, na avaliação do especialista ouvido pela Reuters.

Ásia lidera os ganhos

O Nikkei, do Japão, avançou 1,2%, enquanto o Kospi, da Coreia do Sul, saltou mais de 2,5%.

Na Europa, o desempenho era misto, mas com viés positivo. O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,09%, enquanto o DAX, da Alemanha, avançava 0,04% e o FTSE 100, de Londres, ganhava 0,03%.

Na contramão, o CAC 40, da França, recuava 0,02%. Já o FTSE MIB, da Itália, liderava os ganhos entre os principais mercados da região, com alta de 0,58%.

Futuros mistos nos EUA

Os índices futuros dos EUA operavam sem direção única após o forte rali da véspera. Os contratos futuros do Dow Jones avançavam 0,21%, enquanto os do S&P 500 tinham pouca variação e os do Nasdaq 100 recuavam 0,38%, conforme informações da CNBC.

No acumulado da semana, o Nasdaq subia cerca de 1,5% e o S&P 500, 0,8%, enquanto o Dow Jones caminhava para uma perda de 0,8%.

Antes da abertura do mercado hoje, porém, as ações de fabricantes de semicondutores devolviam parte dos ganhos. Intel caía mais de 3%, enquanto Micron, Marvell Technology e Lam Research recuavam mais de 2%. Nvidia, Broadcom e AMD também operavam no vermelho.

Estreia da SK Hynix

O que parece ditar o ritmo é a estreia da SK Hynix na Nasdaq. Ela precificou seus ADRs a US$ 149, levantando US$ 26,5 bilhões em uma das maiores ofertas de ações da história dos Estados Unidos, atrás apenas da SpaceX.

Os recursos serão destinados à expansão da capacidade de produção de chips voltados à IA.

Gestor de renda variável asiática da Jupiter Asset Management, Sam Konrad disse que a listagem pode fazer os ADRs negociarem com prêmio em relação às ações da empresa em Seul, que já acumula alta de 630% nos últimos 12 meses, além de contribuir para uma reavaliação dos papéis.

O desempenho da fabricante sul-coreana ajudou o Kospi a atingir máximas históricas e transformou o índice sul-coreano no de melhor desempenho entre os principais mercados globais desde o começo de 2025, de acordo com a Reuters.

Petróleo também sobe

Os preços do petróleo operavam em alta também, com investidores acompanhando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio. O barril do Brent avançava 0,26%, a US$ 76,50, enquanto a referência de preços nos EUA West Texas Intermediate (WTI) subia 0,14%, para US$ 72,18, na manhã de hoje.

Apesar da valorização, os mercados continuam mantendo o foco nas empresas de tecnologia e semicondutores. Para o estrategista-chefe de mercados da ATFX Global, Nick Twidale, a reação dos investidores mostra que o setor de tecnologia continua ditando, de fato, o humor das bolsas.

"Estou acompanhando as atualizações do Oriente Médio e a situação não parece boa, mas os investidores parecem incrivelmente resilientes a esses riscos no momento, com o setor de tecnologia novamente impulsionando a alta dos mercados", pontuou à agência.

Juros nos Estados Unidos

Além da geopolítica e da IA, os investidores seguem monitorando as perspectivas para a política monetária dos EUA. O dólar operou praticamente estável frente às principais moedas, enquanto o mercado avalia os sinais da ata do Federal Reserve (Fed).

Hoje os contratos futuros embutem cerca de 34 pontos-base de alta de juros neste ano, expectativa que pode mudar caso a guerra no Irã volte a pressionar a inflação, de acordo com dados consultados pela Reuters.