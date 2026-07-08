Ata do Fed revela divisão sobre juros nos EUA e reforça foco no combate à inflação

A ata da reunião de junho do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), divulgada nesta quarta-feira, 8, mostrou que, apesar da decisão unânime de manter a taxa básica de juros entre 3,50% e 3,75%, o banco central americano está dividido sobre os próximos passos da política monetária.

O documento reforça uma preocupação crescente com a persistência da inflação e indica que parte dos dirigentes já enxergava espaço para uma alta de juros.

"Os riscos de alta para a estabilidade de preços permaneciam elevados, enquanto os riscos de baixa para o alcance do pleno emprego haviam diminuído um pouco", afirma o documento. Diante desse cenário, a ata indica que "alguns participantes comentaram que, à luz desses desenvolvimentos, havia justificativa para elevar a meta para a taxa de juros dos fundos federais".

Ainda assim, todos os 12 membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) votaram a favor da manutenção dos juros pela quarta reunião consecutiva, realizada nos dias 16 e 17 de junho.

A ata mostra que a inflação continua sendo o principal foco de preocupação da autoridade monetária. Os dirigentes observaram que "a inflação aumentou ainda mais e permaneceu bem acima da meta de longo prazo de 2% estabelecida pelo Comitê", atribuindo a aceleração dos preços aos efeitos persistentes das tarifas, às interrupções nas cadeias de suprimentos relacionadas ao conflito no Oriente Médio e à forte demanda provocada pelos investimentos em inteligência artificial (IA).

A avaliação do Fed é de que a pressão inflacionária continuará elevada no curto prazo. Os participantes projetaram que a inflação só começará a perder força conforme diminuam os impactos das tarifas, dos preços de energia e das restrições de oferta decorrentes do conflito geopolítico. Ainda assim, destacaram que "os riscos para a perspectiva da inflação ainda estavam inclinados para cima".

O documento também chama atenção para o receio de que a inflação elevada por um período prolongado possa contaminar as expectativas dos agentes econômicos.

A maioria dos dirigentes destacou a possibilidade de que, "após vários anos de inflação acima de 2%, taxas de inflação elevadas contínuas poderiam começar a afetar as expectativas de inflação e as decisões de fixação de salários e preços", cenário que exigiria uma resposta mais firme da política monetária.

Outro ponto de destaque é a divisão do comitê em relação ao nível adequado dos juros até o fim deste ano. Segundo a ata, "muitos" dirigentes consideram apropriado encerrar 2026 com a taxa dentro ou ligeiramente abaixo do intervalo atual. Por outro lado, "muitos outros participantes avaliaram que o nível apropriado da taxa de juros dos fundos federais estaria acima da meta atual no final deste ano", cita a ata.

O documento também detalha em quais circunstâncias o Fed poderá voltar a elevar os juros. A maioria dos participantes apontou que, caso a inflação permaneça elevada em razão da forte demanda relacionada à inteligência artificial, do conflito no Oriente Médio ou dos efeitos das tarifas, "algum aperto na política monetária provavelmente seria justificado para que a inflação retornasse a 2%".

Dirigentes avaliaram que o um momento é oportuno para mudanças na comunicação

Embora o debate sobre a inflação tenha ganhado força, os dirigentes avaliaram que o mercado de trabalho segue equilibrado. A ata afirma que a taxa de desemprego permaneceu relativamente estável ao longo do último ano e que os ganhos de emprego continuam consistentes com o crescimento da força de trabalho.

Muitos participantes também observaram que o mercado de trabalho "não era atualmente uma fonte de pressões inflacionárias".

Ao mesmo tempo, os membros do Fed avaliaram que a atividade econômica continua resiliente. Segundo a ata, o crescimento segue sustentado pelos investimentos em inteligência artificial, pelos gastos das famílias e por condições financeiras favoráveis, apesar da elevada incerteza provocada pelo conflito no Oriente Médio.

Além das discussões sobre juros, a ata confirma uma mudança importante na estratégia de comunicação da instituição sob a presidência de Kevin Warsh.

Diversos dirigentes afirmaram que este era "um momento oportuno para considerar mudanças significativas na declaração pós-reunião do FOMC". A maioria defendeu um comunicado mais curto e sem a linguagem que sugeria uma tendência de flexibilização monetária, abandonando as orientações antecipadas sobre os próximos passos dos juros.

O texto divulgado após a reunião teve cerca de 130 palavras, menos da metade da extensão dos comunicados emitidos sob a gestão de Jerome Powell, de acordo com cálculos da CNBC, e eliminou as tradicionais orientações futuras, ou forward guidance, que vinham sendo utilizadas pelo banco central para indicar aos mercados os possíveis próximos passos dos juros.