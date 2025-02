Bolsas dos EUA operam estáveis antes do último pregão do mês

Os índices futuros variam pouco nesta sexta-feira, 28, enquanto investidores aguardam o indicador de inflação favorito do Fed. Os futuros do Dow Jones caem 18 pontos (-0,1%), enquanto S&P 500 e Nasdaq 100 sobem 0,04% e 0,07%, respectivamente. O foco do mercado está na divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), principal métrica de inflação do Federal Reserve (Fed).

O PCE pode influenciar a política monetária dos EUA. Economistas esperam alta de 0,3% em janeiro e 2,5% no acumulado de 12 meses. Já o núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, deve subir 2,6% no ano.

O mercado acionário americano enfrenta um mês difícil. O Nasdaq Composite acumula queda de 5,5%, enquanto S&P 500 e Dow Jones recuam 3% e 2,9%, respectivamente. As perdas foram impulsionadas por dados econômicos fracos e novas tarifas comerciais anunciadas por Donald Trump.

Além do PCE, os investidores monitoram dados de renda pessoal e gastos do consumidor, previstos para esta manhã. A expectativa é de mais volatilidade enquanto o mercado avalia os próximos passos do Fed.