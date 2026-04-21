Bolsas de Nova York fecham em queda sem acordo entre EUA e Irã

As principais bolsas de valores de Nova York encerraram o pregão desta terça-feira no vermelho, pressionadas pela crescente apreensão dos investidores com o futuro das negociações entre Washington e Teerã.

O S&P 500 cedeu 0,63%, fechando aos 7.064,01 pontos. O Nasdaq Composite recuou 0,59%, para 24.259,96 pontos, enquanto o Dow Jones perdeu 293,18 pontos, ou 0,59%, encerrando aos 49.149,38 pontos.

O nervosismo se intensificou no final da sessão com informações divulgadas pelo The New York Times e pelo Axios, citando fontes do governo americano, de que a viagem do vice-presidente JD Vance para participar das negociações com o Irã havia sido suspensa diante da falta de comprometimento de Teerã. Pouco depois do fechamento dos mercados, contudo, o próprio presidente Donald Trump anunciou que o cessar-fogo seria prorrogado até a apresentação de uma proposta iraniana.

Mais cedo, Trump declarou à CNBC que esperava um "grande acordo" com o Irã, mas advertiu que as forças armadas americanas estavam "prontas" para bombardear o país, caso um acordo não seja firmado dentro do prazo — e afirmou não querer prorrogá-lo. Em seguida, o presidente publicou no Truth Social que o Irã havia "violado o cessar-fogo inúmeras vezes".

O petróleo reagiu com vigor. Os contratos futuros do West Texas Intermediate (WTI) subiram 2,81%, fechando a US$ 92,13 por barril. O Brent avançou 3,14%, para US$ 98,48 por barril — uma reversão expressiva após dias de queda em antecipação a um eventual acordo.