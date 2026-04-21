Trump estende cessar-fogo em conflito com Irã horas antes do fim do prazo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estendeu nesta terça-feira, 21, o cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, afirmando que a prorrogação se justificava em razão da "grave fragmentação" do governo de Teerã.

Anteriormente, Trump havia declarado que o cessar-fogo terminaria nesta terça-feira.

A declaração do republicano foi feita em uma publicação na rede social Truth Social:

"Considerando que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que já era esperado, e a pedido do Marechal de Campo Asim Munir e do Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada".

Por outro lado, Donald Trump também determinou a continuação do bloqueio marítimo contra o regime de Teerã e afirmou estar disposto a prorrogar o cessar-fogo até que o governo iraniano faça uma proposta de paz.

"Ordenei que nossas Forças Armadas mantenham o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas, e, consequentemente, prorrogarei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra".

O anúncio de Trump ocorreu após relatos de que uma viagem esperada do vice-presidente JD Vance ao Paquistão para uma segunda rodada de negociações de paz com autoridades iranianas havia sido adiada. Mais tarde, a agência de notícias estatal iraniana Tasnim informou que negociadores de Teerã haviam comunicado a seus homólogos americanos, por meio de um intermediário no Paquistão, que não participariam de novas negociações.

"O Irã anunciou hoje que, nessas circunstâncias, participar das negociações é uma perda de tempo, pois os Estados Unidos impedem que se chegue a um acordo adequado", noticiou a Tasnim.

Nesta terça-feira, durante uma entrevista ao programa "Squawk Box" da CNBC, Trump disse: "Não quero fazer isso", após ser questionado se estenderia o cessar-fogo para permitir que as negociações de paz chegassem a um acordo.

Negociações no Paquistão

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Mohammad Ishaq Dar, pediu aos Estados Unidos e ao Irã para prorrogarem o cessar-fogo temporário. O Paquistão, atuando como mediador, afirmou que o cessar-fogo permaneceria válido até às 23h50 GMT de terça-feira (20h50 de Brasília).

O representante do governo paquistanês também solicitou a continuação dos esforços para encontrar uma solução diplomática. Ao mesmo tempo, Islamabad se prepara para sediar uma nova rodada de negociações entre os dois países.

O Paquistão defende que o diálogo e a diplomacia são os únicos caminhos viáveis para resolver os problemas da região e alcançar uma paz estável e duradoura, declarou o Ministério das Relações Exteriores paquistanês.

O planejamento das negociações entre os EUA e o Irã ganha relevância à medida que o fim do cessar-fogo de duas semanas se aproxima, em meio ao crescente endurecimento das declarações públicas de ambos os lados.

O momento exato em que a trégua será encerrada ainda é incerto. A televisão estatal iraniana informou que o cessar-fogo termina à meia-noite no horário de Greenwich (21h de Brasília), enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mencionou que a trégua poderia ser estendida por mais um dia, ou seja, até a noite de quarta-feira, no horário de Washington.

Pressão de Trump sobre o Irã

Na segunda-feira, o presidente americano Donald Trump declarou que a prorrogação da trégua sem um acordo seria “altamente improvável” e indicou que os combates poderiam recomeçar se as negociações não forem bem-sucedidas.

Teerã ainda não confirmou oficialmente a presença de seus representantes nas reuniões previstas para quarta-feira, mas informou aos mediadores regionais sua intenção de enviar negociadores, segundo fontes próximas ao processo.

Desde o início da semana, as autoridades paquistanesas intensificaram os preparativos para a nova rodada de negociações em Islamabad. O hotel Serena, que foi palco do primeiro encontro, foi novamente isolado, com aumento da segurança, bloqueios nas ruas e maior patrulhamento por forças policiais e militares na área diplomática.

Divergências sobre Ormuz e outras barreiras para a paz

Estreito de Ormuz: abertura da rota de escoamento do petróleo segue incerta após cessar-fogo temporário. (GettyImages)

Autoridades iranianas acusaram os Estados Unidos de violarem seus compromissos no âmbito de um acordo de 10 pontos oferecido pelo Irã no início de um frágil cessar-fogo.

Um ponto crucial de conflito continua sendo o Estreito de Ormuz, uma importante rota para o trânsito global de petróleo, que o Irã efetivamente fechou no início da guerra.

Trump disse que concordou com o cessar-fogo sob a condição de que o estreito fosse totalmente reaberto.

Mas o tráfego pela passagem permaneceu relativamente baixo e, após uma rodada inicial de negociações de paz ter fracassado, Trump ordenou um bloqueio da Marinha dos EUA aos portos iranianos próximos ao estreito.