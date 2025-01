Bolsas da Ásia sobem com ganhos em Wall Street, mas techs sul-coreanas caem

Os mercados da Ásia terminaram a sexta-feira, 31, em alta, seguindo os ganhos que Wall Street registrou na véspera.

No Japão, pelo terceiro dia seguido, os índices Nikkei 225 e Topix avançaram, com altas de 0,15% e 0,24%, respectivamente.

Nesta sexta-feira, o governo japonês divulgou que a taxa de desemprego do país caiu para 2,4% em dezembro, abaixo da previsão da Reuters, que projetava a manutenção da taxa em 2,5%.

Já a inflação ao consumidor em Tóquio, considerada um indicador das tendências nacionais, aumentou em janeiro. Sem levar em conta os preços de alimentos frescos, a inflação na capital teve alta de 2,5% em janeiro em relação ao mesmo mês do ano anterior.

Em dezembro, as vendas do varejo japonês registraram a maior alta em seis meses, com um crescimento de 3,7% em comparação com dezembro de 2023. O resultado superou a previsão da Reuters, que estimava alta de 3,2%.

Na indústria, a produção de dezembro subiu 0,3%, em uma reversão da queda de 2,2% registrada no mês anterior.

Tecnologia

Na Coreia do Sul, o mercado reabriu nesta sexta-feira após o feriado de quatro dias do Ano Novo Lunar. O índice Kospi caiu 0,77%, enquanto o índice de pequenas empresas Kosdaq fechou o dia estável.

As ações da fabricante de chips SK Hynix, uma das principais fornecedoras da norte-americana Nvidia, caíram 11% durante o pregão desta sexta-feira e terminaram o dia com queda de 9,86%.

O mercado de tecnologia como um todo está pressionado após a chinesa DeepSeek desafiar a liderança dos Estados Unidos no segmento de inteligência artificial. A startup chinesa anunciou um novo modelo de IA feito sem utilizar os chips mais modernos da Nvidia, o que torna seu custo mais barato.

A Samsung Electronics também registrou queda de 2,61% no preço de suas ações. Com um aumento nos custos de produção, o lucro da empresa teve uma queda acentuada em relação ao trimestre anterior.

Outros mercados

Na Austrália, o índice S&P/ASX 200 fechou em alta pelo terceiro dia consecutivo, com ganhos de 0,45% e um recorde de 8.532,30 pontos.

Nesta sexta-feira, o Australian Bureau of Statistics divulgou que o índice de preços ao produtor subiu 3,7% no acumulado de 2024.

Na Índia, o mercado opera em alta antes da apresentação do orçamento da União, marcada para sábado. Às 13h30 do horário local, o índice de referência Nifty 50 registrava alta de 1,18%, enquanto o BSE Sensex avançava 0,94%.

Os mercados de Hong Kong e da China permaneceram fechados devido ao feriado do Ano Novo Chinês.

Estados Unidos

Os ganhos no mercado asiático acompanharam uma tendência de alta do mercado americano. Na véspera, os três principais índices dos Estados Unidos fecharam em alta. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,38%, o S&P 500 avançou 0,53% e o Nasdaq Composite teve alta de 0,25%.

Após o fechamento do mercado, esses ganhos foram reduzidos em reação ao anúncio do presidente Donald Trump de que pretende implementar tarifas alfandegárias de 25% sobre importações americanas de produtos do Canadá e do México.

Já os contratos futuros de ouro atingiram um novo recorde histórico após a divulgação de que o PIB americano desacelerou mais do que o esperado no quarto trimestre. Os preços do metal tendem a ter uma relação inversa com as taxas de juros.