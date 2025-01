As ações da Nvidia (NVDA) continuaram em queda nesta quinta-feira, 30, refletindo as preocupações do mercado com o avanço de alternativas mais baratas para inteligência artificial (IA) e possíveis restrições do governo dos Estados Unidos às exportações da empresa para a China.

A empresa já acumula uma perda de 13% na semana, até o fechamento de quarta-feira, 29, em meio a dois grandes desafios: o avanço da DeepSeek, startup chinesa que promete soluções de IA de baixo custo, e rumores de que o governo de Donald Trump pode impor novas barreiras à venda de chips da companhia.

Os investimentos da Meta e Microsoft

Os investidores aguardavam que Microsoft e Meta apresentassem sinais claros de que continuariam investindo fortemente nos chips da Nvidia. No entanto, as expectativas foram apenas parcialmente atendidas.

As duas gigantes de tecnologia registraram um investimento conjunto de US$ 37,4 bilhões em infraestrutura no último trimestre de 2023, superando as projeções dos analistas. Apesar disso, a Microsoft alertou que o crescimento dos investimentos em data centers de IA deverá desacelerar em 2025.

Já Mark Zuckerberg, CEO da Meta, demonstrou mais otimismo. Ele afirmou que ainda é cedo para dizer que soluções como a da DeepSeek vão reduzir a necessidade de investimentos pesados em IA e prometeu centenas de bilhões de dólares em gastos no longo prazo. A Meta destacou ainda uma parceria com a Nvidia no desenvolvimento de um sistema de aprendizado de máquina para personalização de anúncios.

Por outro lado, a gigante das redes sociais também reforçou sua aposta em chips próprios, desenvolvidos em parceria com a Broadcom, para substituir parte dos servidores que hoje operam com as GPUs da Nvidia. Esse movimento impulsionou as ações da Broadcom, que subiram 6,6% na manhã desta quinta.

OpenAI e SoftBank podem aliviar impacto

Apesar do pessimismo do mercado, a Nvidia pode encontrar um alívio em um possível investimento bilionário da SoftBank na OpenAI, criadora do ChatGPT. Segundo o Wall Street Journal, o grupo japonês pode aportar entre US$ 15 bilhões e US$ 25 bilhões na startup.

Além disso, a Nvidia é parceira tecnológica do projeto Stargate, um consórcio formado por SoftBank, OpenAI e Oracle, que pretende investir até US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA. Se confirmado, esse montante pode reforçar a posição da fabricante de chips no setor, mesmo com a crescente concorrência e desafios regulatórios.